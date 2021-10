Oferta tentadora ilimitada!

A TIM está pronta para vencer a concorrência com uma oferta atrativa e completa. Um pacote rico está esperando por novos clientes, vamos descobrir o que ele inclui.

o Uma batalha entre companhias telefônicas Upar. A competição coloca a TIM em destaque, A Ilíada, Vodafone, WindTre e Ho Mobile antecipam novas ideias contínuas e pacotes completos que podem roubar clientes da concorrência. Os desafios se sucedem e os vencedores se alternam. Agora Papel da TIME Para mostrar uma oferta vencedora que pode chamar a atenção dos usuários. Parece que o novo plano tarifário atingiu a meta ao cumprir plenamente sua meta Sem restrições.

xTe Unlimited M, a nova tarifa de baixo custo da TIM

Taxa de custo totalmente baixa, este é XTe Unlimited M. O pacote é rico e inclui Chamadas ilimitadas Para todas as operadoras nacionais, Mensagens de texto ilimitadas para todos e Tráfego online ilimitado Em 4G, tem velocidade máxima de 150 Mbps para download e 75 Mbps para upload.

Oferta ilimitada, portanto, que também inclui Ativação grátis. O streaming de vídeos só será mostrado em qualidade SD, detalhes a saber, não em HD. Quanto ao roaming, o cliente terá até 9 GB de transferência de dados Para a versão M na União Europeia e no Reino Unido.

O custo do xTE Unlimited M é muito alto, 16,99 € por mês Mas lembre-se de que giga de tráfego é ilimitado. Portanto, é a solução perfeita para qualquer pessoa Navegue com frequência Baixando conteúdo.

Shows ilimitados, outras soluções

A TIM permite que você escolha outros pacotes com Giga ilimitado. Uma solução é TIM SUPER Fix Destinado a quem já possui contrato de telefonia domiciliar com a operadora de telefonia. Esta oferta exclusiva inclui Mensagens e chamadas ilimitadas Giga ilimitada para toda a família por ativação TIM UNIQUE. Em vez disso, o gigabyte disponível será cinco. o custo 11,99 € por mês com ativação gratuita.

Outra oferta a considerar prevê um grande número de giga, até 50. O plano tarifário chama-se Oferta especial no TIM Super 4G Inclui minutos e textos ilimitados, 50 GB de tráfego de dados 4G com uma taxa gratuita para o primeiro ano que será transportada para € 9,99. Também nesse caso, com a TIM Unica em casa, você vai ser giga Ilimitado.