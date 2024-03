Já conquistou o primeiro lugar entre os jogos mais reservados da PlayStation Store, agora Exclusivamente para Xbox É sem dúvida um exemplo virtuoso, um projecto que nasceu com alguns problemas estruturais que conseguiu resolver de forma brilhante ao longo do tempo.

Mar de Ladrões Está prestes a cair também PS5 : O título Rare estreará no console da Sony em 30 de abril, mas o entusiasmo já é alto e essa afirmação nunca foi mais verdadeira do que neste caso: Quem encontra um serviço vivo encontra um tesouro …de piratas.

Serei o Rei dos Piratas?

Alguns personagens de Sea of ​​​​Thieves

Uma análise recente de Matt Piscatella destacou o quão complexo e inchado é o mercado de serviços ao vivo, a tal ponto que… Apenas alguns jogos Isso continua forte e os usuários apoiam mês após mês.

Nem é preciso dizer que entrar nesta escolha restrita não é fácil para ninguém, e é por isso que muitos projetos fracassam: só qualidade e ideias não bastam, como mencionamos, também é preciso um pouco de sorte. Interceptando o boca a boca entre as mídias sociais e o YouTube O que pode fazer toda a diferença no mundo.

Certamente será interessante ver como serão os números de Sea of ​​​​Thieves no PS5 e como quaisquer análises excelentes do jogo irão impactá-lo. Estratégias Xbox multiplataformaMas também o que a Sony poderá aprender com esta experiência.

Como não haverá nenhum grande lançamento do primeiro conjunto no PS5 até 31 de março de 2025, a esperança é que o foco atual da empresa japonesa em GaaS não se revele pelo menos. Buraco doloroso na água. Como você vê isso? Vamos falar sobre.