Renovar a varanda de forma ambientalmente sustentável: as ideias certas para dar vida aos seus vasos antigos e preparar-se para a primavera

A primavera já está no ar: veja como você pode dar nova vida aos seus vasos de terracota, antes que a estação chegue.

Agora parece que o inverno está chegando ao fim: todos nos preparamos para a chegada da primavera e os dias ficam mais longos com os primeiros dias quentes. Este é o período ideal para fazer muitas coisas, como mudar a estação, por exemplo.

Depois de ter sua casa em ordem, você deve Arrume também sua varanda ou jardim Para torná-lo mais habitável, pois a próxima temporada nos permite fazê-lo. Portanto, devemos nos livrar de tudo que não precisamos ou dar nova vida a coisas diferentes, por exemplo Panelas de barro. Esta será uma tarefa de reciclagem criativa e você também poderá obter ajuda de seus filhos. Por exemplo, você pode decorá-lo como achar melhor, também e sobretudo de acordo com o estilo da sua casa. É uma tarefa muito mais fácil do que você pensa.

Como dar nova vida aos potes de barro

A primeira coisa a fazer é pegar Panelas de barro e limpe-as com muito cuidado E deixe secar. Somente após realizar esta etapa você poderá continuar a limpá-lo. Abaixo, porém, você encontrará algumas dicas de como dar nova vida a esses vasos.

Pintar cerâmica à mão não é difícil. Você precisa limpar os recipientes, pegar as cores mais adequadas e pronto. Para fazer um trabalho mais preciso, você deve usá-lo Têmpera ou cores acrílicas. Este último tem a vantagem de garantir cores mais vivas. A cor que você deve usar depende muito da porosidade do vaso e, portanto, do grau de absorção da cor. Agora tudo que você precisa fazer é liberar sua imaginação e adquirir muitas habilidades manuais no desenho.

Lembre-se de se inscrever quando terminar Spray protetor Isso protege o seu negócio. No entanto, você deve esperar pelo menos 24 horas antes de poder usá-lo. Agora é você quem decide como fazer: você sempre pode “envelhecer” seu vaso com cores e ganhará um Estilo vintage. Ou se a sua casa for mais moderna, você pode pintá-la com as cores mais vivas ou que lembrem a sua casa.

Você pode Faça florzinhas ou até mesmo escreva nelas, por exemplo em locais onde irá colocar plantas aromáticas, para facilitar a sua identificação. Resumindo, você e seus filhos podem determinar o estilo: basta ter muita imaginação e brincar muito com as cores.