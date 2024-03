PS5, uma nova atualização de sistema está disponível: aqui estão as novidades

PS5 Recebido hoje Nova atualização do sistema Que oferece diferentes heresiadesde os recursos de áudio do controle DualSense até as interações com a tela compartilhada e, por fim, o brilho da luz de alimentação do controle. Especificamente, os controladores DualSense e DualSense Edge receberam alguns Melhorias no alto-falante embutidoque agora pode reproduzir sons em um volume mais alto, adicionando clareza a possíveis sons de bate-papo por voz. Os designers da Sony também o usaramCancelamento de ruído de inteligência artificial: O sistema agora identifica sons de fundo a serem silenciados, contribuindo também para tornar os sons mais claros durante o bate-papo. É claro que alterações no volume do alto-falante integrado podem exigir um Novo ajuste dos níveis de volume Nas configurações do sistema PlayStation 5.

Interações de tela compartilhada Interações de tela compartilhada no PS5 Conforme mencionado anteriormente, a atualização do PS5 também introduz a capacidade de interagir com tela dividida: jogadores assistindo em modo de tela inteira Eles poderão usar cursores e emojis Para interagir com o anfitrião do jogo. Este é um recurso projetado para ser capaz de Forneça sugestões a um amigo dentro do jogoEnvie sons, desenhe linhas e assim destaque objetos ou áreas específicas a serem alcançadas para completar um nível ou superar um desafio, depois comemore com um emoji. O aplicativo PlayStation também receberá uma atualização sobre isso até o final do mês, permitindo que os espectadores Use essas interações no iOS e Android.