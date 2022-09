Jason Schreyer, da Bloomberg, confirma que os vazamentos são verdadeiros: “É um pesadelo da Rockstar Games” – Nerd4.life

O assunto de hoje é apenas um: GTA 6. A próxima aventura da Rockstar Games estava no centro de um vazamento maciço. Mas, como sempre, como você sabe se um vazamento é confiável? Claro, os desenvolvedores não confirmam, mas felizmente os insiders estão sempre pensando nisso Jason Schreyer Por Bloomberg, que afirmou que Os vazamentos estão corretos E tudo isso para a Rockstar Games é um pesadelo.

o A declaração de Jason Schreyer Compartilhado via Twitter, um repórter da Bloomberg escreveu: “Não há muita dúvida, mas recebi a confirmação de algumas fontes da Rockstar de que o enorme vazamento de GTA 6 deste fim de semana é realmente verdade”.

Ele continua: “Os vídeos são dos estágios iniciais de desenvolvimento e, claro, mostram conteúdo incompleto Um dos maiores vazamentos da história Videogames e um pesadelo para a Rockstar Games”.

Do ponto de vista jogos de rock A situação é perigosa por muitas razões. Em primeiro lugar, destaca uma falha no sistema de segurança da empresa, em que uma pessoa conseguiu acessar um conteúdo que deveria ter sido mantido em sigilo. Além disso, parece que o hacker também conseguiu o código do GTA 6 e não apenas os vídeos.

Soma-se a tudo isso o fato de o jogo nunca ter sido exibido antes e, no campo dos videogames, o Primeiras ofertas Essencial para dar aos compradores uma impressão precisa do jogo. O GTA 6 também está longe, então a Rockstar Games tinha planos de longo prazo para criar “hype” em torno do videogame: os usuários veem que esse conteúdo agora é um problema para a empresa.

Veremos se jogos de rock Ele decidirá se divulgará uma declaração oficial sobre esses vazamentos de GTA 6 ou se prefere ignorá-los e simplesmente esperar que as águas se acalmem.

Atualização 17:45: Caso seja necessária mais confirmação, parece que a Take-Two (a empresa controladora da Rockstar Games) está pedindo que os vazamentos de vídeo do GTA 6 sejam removidos do YouTube, em um esforço para impedir o compartilhamento de informações.

Por fim, deixamos você com nossas notícias que incluem todos os 90 vazamentos de vídeo do GTA 6.