A venda eSport e Lan são fechadas pela agência alfandegária em toda a Itália: por esse motivo – Nerd4.life

Através de um relatório do eSport Palace compartilhado no TikTok e Instagram, descobrimos que a Agência de Alfândega e Monopólio Proibir todos os eSports e Lan Halls na Itália Após uma reclamação apresentada pelo proprietário da empresa Led Srl Sergio Milesi. Até novo aviso, não será possível gerir todos os locais definidos como “parques de diversões digitais”.

Especificamente, estamos falando de todos aqueles lugares onde – por uma taxa – uma série de Equipamento de entretenimento doméstico para jogar videogame Mas sem nenhum ganho monetário. Segundo a denúncia, esses locais concorrem com as arcadas tradicionais, mas ao mesmo tempo não cumprem os procedimentos e regras das arcadas clássicas.

eSport Palace relatou isso em vídeo Abaixo, ele mostra que todas as suas máquinas de jogos foram proibidas pela Agência de Alfândega e Monopólio até que o assunto seja esclarecido.

No vídeo, isso também é afirmado Eventos como Milan Game Week Eles serão banidos, mas achamos que é um exagero. Como mencionado, A declaração (que você pode ler na íntegra aqui) Está relacionado aos lugares que são destinados à recreação. Embora seja verdade que as exposições são pagas e permitem que você jogue videogames, os estandes individuais são gratuitos e têm propósitos diferentes de uma sala de esports. No máximo, não será possível oferecer salas de LAN pagas dentro das feiras.

a questão é Grande E é realmente legal, também. As salas de LAN fornecem computadores e consoles normais e não há aprovações e controles para evitar que se tornem centros de jogo ilegal. A esperança, porém, é que tudo se resolva e que esse tipo de ambiente receba indicações de como todos os nomes de setores são respeitados e eles podem então retomar seus serviços normalmente.