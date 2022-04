Alfa Romeo Giulia, veja como o novo poderia ser

Alfa Romeo Giulia, como não amar um dos carros mais bonitos e performáticos da história recente (e não só) da fabricante italiana. Mas o que surgiu nas últimas horas pode realmente surpreender a todos.

Alfa Romeo Giulia, o modelo que os entusiastas de automóveis adoraram e ainda amam muito até hoje. O carro, para a nova geração, será totalmente elétrico. Sim, mas entrando em mais detalhes, como seria? Ninguém tem ideia, até porque nenhuma informação oficial sobre isso foi obtida.

De qualquer forma, não poderiam faltar designs que destacam toda a criatividade de pessoas como Tobias Buettner, o artista digital, que queria derrubar completamente o estilo do atual sedã Alfa Romeo. Então vamos ver como ele decidiu redesenhar o que poderia ser, aos olhos de Batener, o novo Alfa Romeo Giulia.

Alfa Romeo Giulia, o design que faz as pessoas falarem: você nunca imaginaria assim

Para ver essa renderização, parece mais um cruzamento entre um crossover e um cupê SUV. Fará muitos fãs do adorável idiota de Julia, mas mostra em certos detalhes tudo menos o último. Na verdade, é semelhante em alguns aspectos ao novo Citroen C5 X. Talvez a escolha do design se deva a rumores de que poderá ver as linhas e o design do Alfa Romeo Giulia completamente distorcidos.

Desta forma, será um modelo completamente novo ao qual Stellantis também poderá adicionar uma versão familiar. Voltando ao design publicado no site Motor.es, acabou sendo uma verdadeira revolução em comparação com o que estamos acostumados a Giulia nos últimos anos. No entanto, o carro fará sua estreia na grande plataforma STLA quando o novo modelo for lançado.

A bateria do carro em questão já será bastante potente. Terá uma capacidade de 87-104 kWh e um alcance máximo de 700 km. Qual é a primeira aparição no mercado? O ano indicado pela primeira vez é 2025embora alguns prevejam que pode chegar até o final de 2024.

Passam-se semanas e meses e, com toda a probabilidade, o Giulia será o primeiro carro totalmente elétrico do fabricante Alpha. De qualquer forma, os fãs da marca e do carro não se desesperam. Como mencionado, Julia provavelmente ficará de cabeça para baixo. Mas seja elétrico ou não elétrico, revolucionário ou não, não há dúvidas de que este ótimo modelo terá desempenho superior.

E talvez até a aparência nos surpreenda. Afinal, quando falamos de Alfa Romeo, estamos nos referindo a uma marca única para dizer o mínimo. Corrigir um projeto tão importante e maravilhoso seria muito emocionante para a empresa envolvida.