O Infinite Halo suporta Dolby Vision e Dolby Atmos? – Multiplayer.it

aura infinita Suporta tecnologias Dobly Vision e Dolby AtmosIsso é mostrado lendo Página Oficial Dedicado ao novo capítulo da popular série 343 Industries no site da Dolby, pelo menos quando estiver acessível.

Precisamente nas horas em que surge o caos em relação à alegada exclusividade das tecnologias Dolby no Xbox, o que foi oficialmente negado pela Microsoft, esta outra referência a Halo Infinite, embora a questão se torne ambígua mesmo aqui, dado que a página em que é habitualmente noticiada óculos No momento, ele não está mais disponível.

Talvez essas sejam características que serão reveladas mais tarde, vazou antes do previsto? Não sabemos, a verdade é que captura de tela Da página ainda visível no tweet abaixo, podemos ver como Halo Infinite tem sua própria página dedicada no site oficial da Dolby, demonstrando uma importante presença das tecnologias de áudio e vídeo no novo jogo da 343 Industries.

Assim, Halo Infinite suportará Dolby Vision e Dolby Atmos: embora o último seja um recurso agora encontrado em muitos jogos desde o Xbox One, continue com Xbox Series X | sDolby Vision para videogames é um problema recente e só foi incluído recentemente para usuários Insider e لمستخدمي Vindo para todos, embora em alguns aspectos deva-se notar que as TVs ainda não estão prontas, pelo menos no que diz respeito ao uso desta tecnologia em 120 Hz e, portanto, em casos muito limitados.