O garoto vende um conjunto de cartas raras de Pokémon para tratar seu cachorro doente e, por seu gesto, recebe um presente especial

Bryson Kleiman tem apenas 8 anos e uma grande paixão por cards de Pokémon: ele tem muitos cards, mesmo raros, e os guarda zelosamente. Mas há uma coisa que o garoto mais se importa: seu cachorro, Bruce. E então, quando um vírus raro foi encontrado no amigo de quatro patas, ele quis fazer sua parte para ajudá-lo.





Na verdade, o custo dos cuidados veterinários ascendeu a 700 dólares (cerca de 570 euros), o que é um custo muito elevado para a família Kleiman que vive nos Estados Unidos. Bryson não pensou duas vezes e decidiu ganhar dinheiro vendendo sua valiosa coleção de cartas Pokémon: a criança começou com um banquete no jardim em frente à casa e colocou uma placa: “Pokémon à venda”.





“Eu sei que todo mundo adora cartas de Pokémon, então decidi vendê-los”, disse o garoto na TV WCYB local relatando sobre ele. Obviamente, a história acabou imediatamente nas redes sociais e muitos queriam ajudar esta criança com um grande coração: mais de 5 mil dólares foram despejados na página de arrecadação online criada pela mãe, mais de 800 dólares eles acertaram. Assim, a família Kleiman decidiu que, além de tratar Bruce, doaria o restante para outros cães doentes da comunidade em que moram.





Para fazer essa história parecer um conto de fadas perfeito, a equipe da sede da Pokémon em Washington pensou no sacrifício de Bryson, a empresa decidiu enviar alguns cartões muito raros para o pequeno como um presente com a mensagem: “Ei Bryson, gostamos muito a história da venda de cartas de cura para seu cachorro, aqui estão algumas cartas para ajudá-lo a Substituir as cartas que você vendeu.

