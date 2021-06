Vídeo mostrando o jogo com GeForce RTX 3080 Ti com 4K Ray Tracing – Nerd4.life

id Software, Bethesda Softworks e Nvidia lançaram um novo vídeo dedicado a Morte imortal Mostrar jogabilidade do atirador A Rastreamento de raio 4K. O crédito vai para GeForce RTX 3080 Ti E a tecnologia DLSS da Nvidia, que adiciona novos reflexos de traçado de raio e melhora o desempenho do jogo.

Nvidia DLSS (também conhecido como “Deep Learning Super Sampling”) é uma tecnologia de renderização AI que melhora o desempenho gráfico usando processadores Tensor Core IA em GPUs GeForce RTX. Essa tecnologia aproveita o poder de uma rede neural baseada em aprendizado profundo para aumentar as taxas de quadros e criar imagens de jogos mais bonitas e definidas. Os resultados dessa tecnologia, junto com a nova GeForce RTX 3080 Ti, podem ser vistos no vídeo DOOM Eternal.



Morte imortal

Suporte Nvidia DLSS e atualização de ray tracing em DOOM Eternal “chegando em junho”: No momento, o site oficial da Nvidia não indicou com mais precisão quando será possível testar pessoalmente este novo nível de qualidade para o jogo por Software ID.

Entretanto, informamos que a data oficial, preço e especificações da Nvidia GeForce RTX 3080Ti e RTX 3070Ti foram revelados.