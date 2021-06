GTA 6, revelado no evento Grand Theft Auto Online de acordo com um vazamento – Nerd4.life

O revelar A partir de GTA 6 acontecerá dentro de Evento viver de Grand Theft Auto Online, conforme relatado no 4chan por um dos vazadores. Resumindo, existe outro boato que deve ser abordado com cautela: vamos tentar entender o quão confiável ele é.

Após o suposto mapa de GTA 6 e o ​​possível vazamento sobre o protagonista, a data e detalhes do novo título Rockstar, os inevitáveis ​​rumores que nos acompanharão continuam até a própria apresentação do Grand Theft Auto 6.

Neste caso, estamos falando, como mencionado, sobre revelar o novo capítulo dentro GTA Online, muito semelhante ao que a Activision fez com Call of Duty: Black Ops Cold War e Epic Games with Fortnite events.

Além disso, a mesma fonte informou que a campanha e a mecânica do GTA 6 poderiam ter sido revistas em profundidade a fim de apoiar os telespectadores Realidade virtual, junto com muitas outras melhorias feitas pela equipe de desenvolvimento.

Resumindo, o autor do vazamento pinta o novo capítulo da saga Rockstar Games como um projeto verdadeiramente massivo, que estabelecerá novos padrões para o gênero. Este conceito pode pelo menos provar-se bem fundamentado.