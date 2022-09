Nokia 3310: Se tiver assim vale uma fortuna

Como este móvel nos fez sonhar! O celular estava no novo milênio: foi anunciado em setembro de 2000, foi colocado no mercado no mês seguinte e manteve e enviou mensagens para toda uma geração de jovens.

Obviamente estamos falando do icônico Nokia 3310, um dos celulares de maior sucesso da história, com um número igual a 126 milhões de unidades vendidas, até sua retirada do mercado em 2005. Em suma, um recorde, nem mesmo um iPhone em o mesmo período de tempo administrado a partir da partida.

E se por um tempo a Nokia sueca desapareceu do mercado, abrindo espaço para smartphones ao expulsar as redes GSM regulares da atenção dos usuários, seu retorno ao mercado foi muito bem recebido por todos os entusiastas do telefone ao redor do mundo. Tanto que hoje há quase uma correria para comprar, principalmente pelo preço.

Nokia 3310: um ícone de telefone icônico

Mas o que fez Nokia 3310 Único e criativo? Certamente se distinguia de outros telefones celulares da época: uma forma redonda e afiada, a ausência de uma antena externa, uma proporção bem equilibrada de tamanho e peso. Sem relação com os telefones do início dos anos 2000, que eram quase todos pretos, retangulares e todos com antena externa. Em vez disso, nos encontramos em frente a uma antena integrada que pesa apenas 133 gramas, e suas dimensões (113 x 48 x 22 mm) são perfeitas para uso com uma mão sem síndrome do túnel do carpo.

Além disso, uma das suas características distintivas eram as teclas do “teclado extra”: o botão central azul, a tecla “C” e as setas para cima/baixo para percorrer os menus, também representadas de forma muito ziguezagueada, de acordo com a projeto do celular.

É claro que o telefone estava rodando 2G – GSM com uma frequência de 900 a 1800 MHz. Logo, as novas versões do Nokia 3310 foram equipadas com baterias de íon-lítio de 1.000 mAh, o que deu ao telefone autonomia ultra-alta de 55 a 260 horas em standby e de 2 horas e 30 minutos a 4 horas e 30 minutos uma chamada (tempo de conversa).

Este telefone era tão icônico que foi “revisado” pelo Ministério das Relações Exteriores da Finlândia em 2015, que escolheu o Nokia 3310 como seu “emoji nacional” para representar os pontos fortes do país e seu povo, comentando: “Telefone indestrutível. O lendário Nokia 3310 é um dos telefones celulares mais vendidos de todos os tempos. O telefone foi construído na Finlândia e é conhecido por sua resistência“.

Hoje, o Nokia 3310, para começar, está de volta ao mercado. Em cinzento antracite, muito popular entre gerações de utilizadores de telemóveis GSM, está disponível no eBay a um preço de 299,99€.