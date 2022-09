Compras “Boom” para usuários

O eBay pisca para seus usuários, oferecendo uma certa iniciativa para compras online. Mas preste atenção na data de validade

Outra volta de mãos para pegar o dispositivo desejado a um preço mais baixo. em mim ebayNa verdade, ainda é tempo de vendas e, como costuma acontecer nesses casos, a tecnologia do consumidor é o herói.

Videogames, consoles, TVs, eletrodomésticos grandes e pequenos, tablets e muito mais: categorias de produtos que poderão economizar um pouco em relação ao preço de compra graças a um preço especial cupom devido em um dia domingo 25 de setembro.

Código de desconto especial está disponível por ebay Para todos os seus membros, ele será inserido durante a fase de compra e permitirá que você economize até 15% no preço inicial de um dos muitos produtos listados na página dedicada, que pode ser acessada através este é o endereço. Portanto, basta navegar na seção acima, clicar no produto de interesse e adicioná-lo ao carrinho e inserir o código de desconto durante o check-out. 22 de setembro.

Entre os produtos oferecidos, também encontramos alguns dispositivos muito populares entre os usuários, comoiPad 9 Em uma versão com 64 GB de armazenamento interno e tela de 10,2 polegadas, além de Samsung Galaxy Tab S8 11 polegadas, a propósito, são dois dos tablets com melhor custo-benefício do mercado. Além disso, os descontos aplicados na divisão de laptops e consoles não devem ser subestimados.

Como usar um código de desconto de 15% do eBay que expira em 25 de setembro

Atenção, o uso do cupom está sujeito a algumas condições gerais que informamos a seguir. Primeiro, você precisará fazer um Gasto mínimo 15 euros E, em qualquer caso, o código de desconto não pode ser usado mais de duas vezes no total para cada usuário.

Como esperávamos no início, o desconto em relação ao preço original é de até 15%, mas o desconto total Total não pode exceder 200€ (100 euros por utilização).

Por fim, aplicam-se as regras clássicas de uso de códigos de desconto, em particular:

A incapacidade de adicionar o cupom com outros códigos de desconto que podem estar ativos no eBay O voucher de desconto não tem valor monetário e não é transferível a terceiros

Na parte inferior da página dedicada à promoção que vinculamos a você nas linhas anteriores, ainda será possível visualizar os termos de uso completos.

Também sugerimos que você escolha PayPal Como meio de compra, a fim de obter maior proteção pós-compra.