Más notícias para a saída do diretor de Fallout: ‘Vou sentir falta dele’

Bethesda perdeu outra parte de seu trabalho histórico: o líder do projeto Fallout 76, bem como Skyrim e Oblivion, Jeff Gardiner, decidiu deixar o estúdio.

Uma mensagem foi anunciada em Twitter O criador anunciou que seu tempo com Betesda havia acabado. Gardiner foi inicialmente um designer e depois produzido em Bethesda para se tornar o líder do projeto Fallout 76.

De acordo com as respostas que Gardiner deu para aqueles que perguntaram se a decisão era dele, de fato, o líder do projeto Fallout 76 Esta decisão foi tomada de forma independente. No entanto, uma pergunta que ele não podia ou queria responder às dúvidas de quem o substituiria.

Fallout 76, que futuro para Gardiner?

Jeff Gardiner finalmente se juntou à Bethesda 2005 Graças ao seu talento, ele ascendeu a vários cargos de produção a gerenciamento. Sua mão ajudou a criar mundos amnésia Baseado em Skyrim, Bem como três capítulos de Fallout: Fallout 3, 4 e 76. Em particular, ele passou os últimos três anos trabalhando como líder do projeto Fallout 76.

Ao anunciar sua despedida de Bethesda, vários membros da família digital da qual ele faz parte há mais de 15 anos lhe agradecem. Muitos jogadores se juntaram a ele em saudações e agradecimentos. Mas, na verdade, para quem segue o perfil de Gardiner no Twitter Algo estava errado por um tempo. Na verdade, nos últimos dias, as criações da Bethesda têm postado citações pelo menos uma vez por dia que todas têm uma coisa em comum: mudança e movimento.

Agora que Gardiner deixou Bethesda e a equipe Fallout 76, a pergunta que todos nós estamos fazendo é: Onde vamos encontrá-la novamente. Até porque na mensagem de que Gardiner deixou a comunidade de jogadores e fãs com seus apelidos Bethesda, não há indicação de seu futuro. Já que não há indicação nem nas respostas muito vagas que deu a quem tentou perguntar em qual time ele poderia ser encontrado.

Leia também -> Playstation Plus Games setembro de 2021: uma decisão que nunca foi tomada

Leia também -> Battlefield 2042 cheats e truques online meses antes de seu lançamento – FOTO

Tudo o que o criador disse foi que queria tirar “algum tempo para pensar“Antes de fazer qualquer plano. Normalmente, esse tipo de declaração anuncia não ingressar em uma nova equipe, mas sim construir uma equipe de desenvolvimento do zero. Podemos falar com você em breve sobre o novo estúdio de desenvolvimento que Jeff Gardiner abriu?