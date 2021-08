O PS5 se tornou um console ruim com a primeira revisão?

A Sony na semana passada começou a comercializar um Modelo revisado do PlayStation 5 Apresenta o código de identificação CFI-1102A. Na ausência de notas oficiais, tivemos que esperar o feedback dos primeiros usuários para saber as novidades da nova iteração do console de próxima geração.

Dissemos a você há alguns dias sobre a existência de A posição PS5 é diferenteTem um peso inferior e é fornecido com parafuso que não necessita de chave de fenda para a instalação. A notícia também parece estar se aprofundando sob o capô do console. O especialista Austin Evans desmontou o console peça por peça e descobriu um Dissipador de calor muito menor (pesa 300g menos) e Novo chip wi-fi O que no papel deve resolver os problemas que alguns jogadores identificaram ao lançar o console.

Evans e seu colega concluem sua análise com um veredicto O novo modelo PS5 é mais pobre que o originalPorque o dissipador de calor menor, embora reduza o peso geral do console, não reduz o calor de forma tão eficiente, pois está conectado ao mesmo chip. E de acordo com o testemunho deles CFI-1102A aquece mais. Os dois especialistas também apontaram para a história das atualizações do PlayStation 3, um console que, segundo eles, tem se deteriorado a cada nova análise de hardware que a Sony faz.

“A primeira atualização real do PS5 que vimos em menos de um ano pode, sem dúvida, contar como um arquivo Degradação do console original, pelo menos em termos de temperatura e refrigeração ”Evans explica. No topo desta notícia, você encontrará a análise completa do vídeo, enquanto na parte inferior você pode notar a clara diferença de tamanho entre os dois dissipadores de calor (o antigo à esquerda, o novo à direita).

Atualização às 13:00 – Os comentários de Austin Evans chamaram a atenção da equipe editorial da Digital Foundry, que – após elogiar a análise como excelente – Eu liguei para a sony Procure explicações sobre as opções de engenharia por trás dessa decisão. Estamos ansiosos para entrar em contato com o fabricante japonês.