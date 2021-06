A Covid-19 retorna imediatamente à zona vermelha na Itália: onde e quando

Algumas regiões da Itália podem em breve implementar medidas de contenção novamente para evitar a propagação da variável delta, vamos entender onde isso vai acontecer.

No país o alarme Área vermelha para algumas áreas, o temido Variant Delta está embaralhando as cartas na mesa e parece que pode voltar a aumentar o pico de lesões nas próximas semanas.

Embora a partir de 28 de junho a Itália verá uma diminuição no compromisso com as máscaras externas e um toque de recolher em todas as regiões, o Ministério da Saúde dá o alarme sobre esta nova alternativa, em particular Delta PlusJá está distribuído em 85 países e é muito agressivo em termos de virulência.

O Istituto Superiore di Sanità o tornou conhecido em pouco mais de um mês A prevalência na Itália só aumentou de 1% para 16,8%Um número muito importante para se preocupar com as autoridades que consideram entrar novamente na zona vermelha em algumas das áreas mais vulneráveis.

Delta variável (mais), a zona vermelha está de volta à Itália: as áreas afetadas

Os dados falam por si, não podemos baixar a guarda em relação à nova onda de Covid-19 que está se espalhando lenta, mas seguramente também na Itália.

A ideia em consideração pelo governo é reintroduzir a zona vermelha reforçada em muitos dos municípios de maior risco, mesmo que o ministério diga que, graças à vacinação massiva nas últimas semanas, a onda poderia ser menos severa e mortal entre os população.

Atualmente, o Molise onde RT está em risco moderado, e CampâniaEm poucas horas, 44 casos foram contados Torre grega. Somente nas próximas horas a Estação Espacial Internacional transmitirá os novos dados e será possível considerar a hipótese de reentrada nas zonas vermelhas nas requeridas.