Desempenho e estabilidade são satisfatórios agora

A curta distância de Cyberpunk 2077 está de volta à PlayStation Store e modificar políticas Reembolso de Cyberpunk 2077 da Loja Xbox, Administração Projeto CD RED Ele apresenta algumas considerações interessantes.

Em particular, o CEO de uma empresa de software polonesa, Adam Kshesinski, fale comigo Conferência do WSE Innovation Day, Nesta ocasião, ele anunciou oficialmente uma virada importante no processo de suporte pós-lançamento do jogo. Cerca de seis meses após o primeiro dia do Cyberpunk 2077, diz ele, ‘Alcançamos um nível satisfatório’ A partir de Mais e qualidade atuação República Democrática Alemã. No entanto, isso não significa uma desaceleração nas atividades da equipe do CD Projekt RED.

De agora em diante, selecione Kicinski, os desenvolvedores se concentrarão em melhorar outros aspectos do Cyberpunk 2077 ”.Também trabalhamos muito para melhorar qualidade abrangenteE a – disse o CEO – com o qual estamos totalmente satisfeitos. Claro, nós também removemos bug e falhaE continuaremos a fazê-lo. Com o tempo, faremos melhorias para Aspectos do endereço público O que chamou a atenção dos jogadores“

Ao mesmo tempo, a maioria dos profissionais que trabalham na CD Projekt RED continuará trabalhando para a realização do conteúdo para download e o próximo lançamento público do Cyberpunk 2077, ambos os conteúdos previstos até 2021.