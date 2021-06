O Projeto Dragão da IO Interactive será executado por 10 anos, de acordo com Nerd4.life

De acordo com um rumor perdido compilado por Jez Corden do Windows Central, Projeto Dragão, o jogo exclusivo que a IO Interactive desenvolverá para a Microsoft como um exclusivo Xbox / PC, terá uma programação de conteúdo Década. Traduzido em termos modernos, estamos falando de um serviço ao vivo que deve evoluir com o tempo.

No papel, estamos falando de um RPG focado em dragões, mas de acordo com Corden, é muito cedo para falar sobre Jogar, como nos primeiros estágios de desenvolvimento. O que se sabe é que este é um projeto muito ambicioso com um mundo medieval conectado dominado por répteis voadores antigos e poderosos.

Acontece que o novo estúdio IO Interactive, com sede em Barcelona, ​​trabalhará no Project Dragon, enquanto os estúdios em Malmö e Copenhagen trabalharão no novo Hitman e no Project 007.

Claro que você tem que pensar sobre quem é informação não oficialPortanto, deve ser tomado com extrema cautela. Além disso, como o Projeto Dragon está teoricamente ainda nos estágios iniciais de desenvolvimento, é provável que muito do que está atualmente no papel seja modificado durante a produção. Portanto, lembre-se de que tudo está em andamento e muito tranquilo.