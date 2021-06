Chris Avellon responde a alegações de assédio em caso de difamação – Multiplayer.it

Chris Avellon Eu finalmente decidi Respondendo a alegações de assédio Comportamento sexual e predação praticada por algumas mulheres por meio de uma série de mensagens no Twitter com a autora que Recusa Essas acusações foram negadas pelos réus e expostas Edição Especial de Eventos.

Em uma longa postagem intitulada “É hora para isso”, publicado em seu blog, Avellone realiza um exame muito completo e detalhado do que aconteceu, primeiro revelando os fatos de seu próprio ponto de vista e, em seguida, implementando Relatório mais detalhado sobre o que aconteceu com ele.

Em primeiro lugar, determine se ele tinha Esperei um ano Antes de responder formalmente para permitir que os réus sejam ouvidos e tentar entender, entretanto, se essas acusações têm base sólida, percebendo que sua relação com uma das duas mulheres, Jackie (note que esta última não é Carissa Burroughs, o “primeiro réu” que deu início a tudo) fechou-se espontaneamente, o que pode prejudicá-la.

No entanto, ficou satisfeito com a resposta sobretudo depois dos estranhos movimentos registados por Carissa, a primeira a acusar Avellon, que parece ter Exclua milhares de mensagens No Twitter e em outras redes sociais, incluem vários depoimentos que poderiam ter explicado com mais precisão o que aconteceu entre eles (alguns deles foram relatados em seu texto, recuperado de arquivo na Internet).



Chris Avellon praticamente desapareceu após alegações de assédio da indústria de videogames

A carta é muito longa e detalhada e nós indicamos você a ela FUNÇÃO AVILLON Para ler seu ponto com atenção: Em essência, de acordo com o autor de Fallout 2, Planescape: Torment, Icewind Dale, Neverwinter Nights 2, Alpha Protocol e Fallout: New Vegas (para citar alguns) os ataques das duas mulheres seriam os resultado de algum tipo de intriga orquestrada posteriormente, Porque também se refere a eventos que aconteceram há vários anos.

Quanto a Carissa, ele confirma que a conheceu na festa DragonCon 2012, beberam juntos e deram um beijo no corredor do hotel, aparentemente sem qualquer desenvolvimento sexual. Daí se seguiu uma amizade que durou alguns anos, durante a qual foi apresentado à namorada Jackie, cujo relacionamento com Avellon foi incentivado pela própria Carissa. Então ele confirma que tinha um Relação romântica Junto com Jackie, a segunda garota a entrar com as acusações, ela o encerrou por iniciativa própria e admitiu que ele pode tê-la prejudicado no ato, o que pode ter desencadeado uma “vingança”.

Ele nega, no entanto, os demais episódios em que contestou, que também incluem denúncias de pessoas que ele afirma não conhecer em certos casos. Observe como Avellone também fala sobre os efeitos devastadores desta situação, que na verdade tem aquele Excluído da indústria de jogos, como visto com laços cortados por Techland e Paradox, entre outros.

Avellon deixa claro que entende que essas, embora claramente dolorosas, são ações compulsivas por parte das empresas, que ele entende. No entanto, ele argumenta que verificação da realidade الاختيار A necessidade de investigar casos dessa natureza é indispensável, mas muitas vezes esquecida, seja pelas empresas de jogos ou pela mídia.

No entanto, o autor parece não ter intenção de parar por aqui: neste ano de espera parece ter recolhido dados e testemunhos e parece bastante preparado para responder às acusações, tanto que parece que Causa da difamação Contra os Catacumbas, pois pareceria um este é o endereço. Neste ponto, estamos esperando para ver como o assunto se desenvolve.