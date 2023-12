Apple vai abandonar o iPhone: decisão da empresa choca fãs

A era pós-iPhone da Apple está pronta para começar? A decisão da empresa de Cupertino chocou a todos: eis o que está acontecendo.

para'Iphone É um produto doméstico há anos maçã O que representa números de vendas muito elevados. Este dispositivo é cada vez mais procurado mas está a ser posto em causa pela recente decisão tomada pela empresa americana.

O setor de tecnologia está em constante evolução e as empresas devem estar sempre atualizadas. Na verdade, o iPhone veio acompanhado de outros aparelhos comoRelógio Apple E a Airpods. Porém, ainda hoje, a experiência do usuário está centrada no dispositivo móvel com acessórios que tentam enriquecer cada atividade do usuário.

A situação de hoje é bastante clara, mas eu… Os próximos anos podem representar um cenário diferente. A afirmação foi feita por Mark Gurman, jornalista da Bloomberg e especialista da Apple, que destacou como o iPhone poderia fazer isso. Você não está mais no centro da estratégia da empresa No futuro.

Apple se despede do iPhone? Potenciais estratégias futuras

No curto prazo, a Apple continuará produzindo novos iPhones, mas segundo o jornalista, as inovações apresentadas nos aparelhos serão cada vez menores. sobre iPhone 16, De acordo com Gorman, você pode esperar modelos básicos com um botão de ação e pode haver um botão de vídeo dedicado em todos os modelos. No entanto, o repórter relatou isso Apple vai focar muito em wearablescom Vision Pro na liderança.

Grandes novidades a serem apresentadas Incluirá principalmente fones de ouvido e relógios. Os últimos auriculares que foram introduzidos no mercado não suscitaram o interesse desejado e por isso parece que a empresa pretende fazê-lo Dois modelos de AirPods lançados em 2024. Um é econômico e o outro é premium, capaz de substituir a segunda e terceira gerações. O AirPods Max também deve ser atualizado com uma variante disponível em diversas cores e com porta USB-C. A verdadeira notícia Pode ser um software Com novos recursos que podem ajudar pessoas com problemas auditivos.

O setor dos smartwatches enfrenta problemas críticos mas a empresa de Cupertino quer continuar neste caminho. A alta administração da empresa tem séria intenção de avançar Prevenção médica para Apple Watches. Em particular, a empresa parece querer que os próximos dispositivos sejam capazes de fazer isso Monitore também pressão alta e apnéia do sono. Os rumores sobre a mudança de direção da Apple estão se tornando mais urgentes. Por enquanto são rumores mas esta mudança na estratégia da empresa não será surpreendente, até porque os números de vendas do iPhone ainda estão em níveis muito elevados.