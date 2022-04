MIUI 13 Estável: link para Xiaomi, Redmi e POCO | Download

Poucas horas após a apresentação oficial, a Xiaomi lançou oficialmente a renderização final Interface MIUI 13. Exatamente um ano após a introdução do 12.5 anterior (e o 12.5 médio melhorado), representa a última criação da equipe MIUI. Imediatamente após sua introdução, o programa começou MIUI 13 Beta Com quais testadores eles poderiam testá-lo ao vivo antes de ser lançado ao público. Mas neste artigo vamos nos concentrar exclusivamente em ROMs de firmware e, portanto, destinadas a todos os proprietários de smartphones Xiaomi, Redmi e POCO.

Última atualização: 2 de abril

MIUI 13 Estável: todas as versões disponíveis para Xiaomi, Redmi e POCO

Abaixo, você encontrará uma lista de todos os smartphones Xiaomi, Redmi e POCO que receberão a atualização estável para o MIUI 13. Para cada modelo, você encontrará todas as ROMs disponíveis vinculadas, sejam elas ChinaE a no mundo todo ou Área Econômica Européia. Se a ROM estiver temporariamente disponível no estágio beta estável, você encontrará este texto indicado. Em todos os casos, a ROM está disponível em duas versões: “Recuperação“Deve ser instalado via modo de recuperação (na verdade), enquanto”Atualização manualÉ um pacote OTA que você pode instalar pelo aplicativo Updater ou de outras formas (você encontra tudo no final do artigo).

Obviamente, é uma lista que continuará sendo atualizada nos próximos meses, portanto, continue verificando para ver se e quando seu smartphone será atualizado. Se o seu modelo não estiver na lista, é muito provável que não seja atualizado oficialmente.

Como instalar o MIUI 13

MIUI 13 China

Em alguns modelos, o MIUI 13 China pode estar disponível apenas temporariamente e, portanto, sem os serviços do Google, Play Store e o idioma italiano. Assim, passar da sucursal global/EEE para a sucursal da China significa necessariamente fazê-lo Desbloqueie o bootloader. Só assim você pode fazer o flash de um arquivo Recuperação de TWRP personalizado Necessário para instalar a ROM chinesa. Aviso: Este procedimento contém um arquivo coordenação A partir da memória do smartphone, faça backup dos dados que deseja manter. Depois de desbloquear o bootloader e instalar o TWRP, você pode baixar um arquivo recuperação de ROM para o seu modelo e copie-o para a memória do telefone. Aqui está o procedimento a seguir:

Desligue o smartphone e ligue-o Modo de inicialização rápida

Conecte-o ao seu computador via USB

na pasta ADB (geralmente “ferramentas de plataforma“) Segure a tecla Shift, clique com o botão direito do mouse em um lugar vazio e selecione”Abra uma janela do PowerShell aqui“

Digite o comando “dispositivos de inicialização rápida Para verificar se o smartphone foi detectado corretamente (uma string alfanumérica deve aparecer)

Digite o comando “programa de recuperação de inicialização fastboot – twrp.img(Em vez de “twrp”, digite o nome exato do arquivo TWRP que você está usando) e pressione Enter enquanto pressiona a tecla Aumentar volume para iniciar o smartphone no modo TWRP

Na tela TWRP, toque em “consertare selecione o arquivo ROM de recuperação

Inicie o procedimento de instalação e reinicie seu smartphone

Interface Global MIUI 13 e Espaço Econômico Europeu

Deixando de lado a ROM chinesa, se o MIUI 13 Global / EEA estiver disponível para o seu smartphone Global / EEA, eis o que você precisa fazer:

modo de recuperação Renomeie o arquivo baixado para “atualização.zipE mova-o para o diretório raiz da memória do smartphone Reinicie o smartphone em modo de recuperação Role com as teclas de volume e selecione a opção “Instalar update.zipAo pressionar o botão de reprodução Instale-o e selecioneReinícioSe não reiniciar sozinho

Modo de inicialização rápida Download Ferramenta MiFlashExtraia o arquivo e instale o programa Reinicie o smartphone no modo Fastboot: para fazer isso, a partir do desligamento, pressione e segure a tecla Liga / Desliga e Diminuir volume por alguns segundos Conecte o smartphone ao computador Inicie a ferramenta MiFlash, clique em “Ele escolhee selecione a pastaFirmwareNa pasta Fastboot ROM Clique em “limpa tudo‘, definido ao lado de’flash_all.bat“então em”instantâneoNo canto superior direito para iniciar a instalação

Modo de atualização manual Baixe a ROM e copie para a memória do smartphone vou ao “Configurações / Informações do Sistema“ Clique no logotipo MIUI no canto superior esquerdo Clique nos três pontinhos no canto superior direito Ele escolhe “Escolha o pacote de atualização“ Escolha a ROM na memória e inicie a atualização



Se ambos os métodos não funcionarem, você terá que instalar a ROM como se fosse uma ROM chinesa. Se sim, volte ao parágrafo anterior.

Xiaomi12

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Xiaomi 12Pro

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Xiaomi 12X

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Xiaomi Mi11

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Xiaomi Mi 11 Pro/Ultra

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Xiaomi Mi 11i

MIUI 13 EEE V13.0.5.0.SKKEUXM (beta fixa)

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Xiaomi Mi 11X

MIUI 13 Índia V13.0.4.0.SKHINXM (beta fixa)



Xiaomi Mi 11XPro

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Xiaomi Mi 11 Lite 5G Nem

MIUI 13 EEE V13.0.5.0.SKOEUXM (beta fixa)

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Xiaomi 11T

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Xiaomi 11T Pro

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Xiaomi Mi10

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Xiaomi Mi10 vanguarda

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Xiaomi Mi10 Ultra

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Xiaomi Mi10 Lite 5G

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Xiaomi Mi 10 Youth Edition / Lite Zoom

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Xiaomi Mi 10S

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Xiaomi Mi 10T/10T Pro

MIUI 13 EEE V13.0.2.0.SJDEUXM (beta fixa)

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Xiaomi Mi 10T Lite

MIUI 13 EEE V13.0.2.0.SJSEUXM (beta fixa)

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Xiaomi Mi Note 10 Lite

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global V13.0.1.0.SFMNIXM (beta fixa)

MIUI 13 China

Xiaomi Mix 4

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Xiaomi Civi

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Xiaomi 5 . almofada

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Xiaomi Pad 5 Pro

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Redmi K50

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Redmi K50 vanguarda

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Jogos Redmi K50

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Redmi K40

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Redmi K40 Pro / K40 Pro +

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Jogos Redmi K40

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Redmi K40S

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Redmi K30

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Redmi K30Pro

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Redmi K30S Ultra

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Redmi Note 11

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Redmi Note 11S / POCO M4 Pro 5G

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Nota Redmi 11 NFC

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Redmi Note 11Pro

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Redmi Note 11 Pro 5G (POCO X4 Pro 5G / Note 11E Pro)

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Redmi Note 10

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global V13.0.5.0.SKGMIXM (beta fixa)

MIUI 13 China

Telefone Redmi Note 10 5G

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Redmi Note 10Pro

MIUI 13 EEE V13.0.3.0.SKFEUXM (beta estável)

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Redmi Note 10 Pro 5G

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Redmi Note 10 Pro Max

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 Índia

Redmi Note 9 Pro 5G

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

Redmi Note 8 (2021)

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global V13.0.2.0.SCUMIXM (beta fixa)

MIUI 13 China

Redmi 10

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global V13.0.1.0.SKUMIXM (beta fixa)

MIUI 13 China

Redmi 10 Índia

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 Índia

Redmi 10C

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 Índia

PEQUENO F3

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

PEQUENO F3 GT

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 Índia V13.0.1.0.SKJINXM (beta fixa)



Poco X3 GT

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

POCO X3 Pro

MIUI 13 EEE

MIUI 13 global

MIUI 13 China

