Compre uma Ferrari 488 e caia depois de apenas três quilômetros

Um acidente de viação causado por excesso de velocidade com o novo Red Owner de Maranello. De fato, pouco depois de deixar a agência, ele acabou em uma calçada e depois em frente a um posto de guarda

Lorenzo Pastoglia – Milão

Já aconteceu, e não, não é o Dia da Mentira. De fato, no dia 1º deste mês uma Ferrari 488 GTB foi gravemente danificada no Reino Unido, após apenas 3,2 km de condução e acabou de sair da venda da Baytree Cars em Derby, Derbyshire. A causa da colisão está relacionada à velocidade. O atleta primeiro acabou em uma calçada e depois bateu em um guard-rail. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas para o novo dono do carro Maranello, a conta que será retirada de sua carteira não será indiferente. Um evento semelhante ocorreu no final de janeiro passado, quando outro piloto destruiu um Ferrari Enzo muito raro contra uma árvore na Holanda.

Dano – No acidente, o 488 GB – que foi comprado na manhã de sexta-feira e dirigiu por alguns minutos, confirmou a polícia local – saiu com um amassado no para-choque dianteiro e no capô, enquanto os faróis se apagaram logo após a explosão. O dano, felizmente, deve ser reparável. No entanto, além do dano, houve um insulto. O motorista será multado em aproximadamente 119 euros porque o carro esportivo não possui o painel frontal.

Pouco mais de 21.000 km – Antes do cara comprá-lo, o 488 GTB, que foi finalizado em Rosso Corsa, havia percorrido apenas 21.565 quilômetros e anteriormente pertencia a duas pessoas diferentes. O carro esportivo também possui um pacote de carbono, com muitos elementos de fibra de carbono, e é alimentado por um motor V8 de 3,9 litros com 680 cavalos de potência a 8.000 rpm e torque máximo de 760 Nm a 3.000 rpm. Ele acelera de 0 a 100 km/h em exatos três segundos e pode chegar a 330 por hora mesmo que essa velocidade não tenha sido alcançada pelo proprietário, felizmente.