Jogos gratuitos disponíveis em abril de 2022 – Nerd4.life

disponível para mim jogos grátis para Jogos Amazon Prime para abril de 2022, resgatável por todos os assinantes do Amazon Prime. Entre eles, The Elder Scrolls IV: Oblivion certamente se destaca, mas também há outros pergaminhos interessantes. Vamos ler a lista completa:

The Elder Scrolls IV: Oblivion – Edição Jogo do Ano

Plantas vs. Jogo Zumbis: Batalha por Neighborville

Menino nabo comete evasão fiscal

Nanutal – Gravando Registros

Casa de 10.000 Portas: Segredos de Família

Monkey Island 2: Edição Especial: A Vingança de LeChuck

caneta e papel galáxia

Guilda da Ascensão

Estamos falando de jogos grátis porque, basicamente, é um item extra oferecido aos assinantes do Amazon Prime, e é a forma mais comum de acesso ao serviço. Você pode substituí-lo por Esta páginaonde você também pode encontrar outros conteúdos gratuitos de vários jogos de serviço ao vivo e jogá-los pelo aplicativo Jogos da Amazonou no cliente indicado no jogo individual.

Como já mencionado, o título do mês Com certeza é The Elder Scrolls IV: Oblivion, na edição Game of the Year que inclui as duas expansões oficiais, bem como todos os DLCs, que, apesar de antigos, ainda é uma excelente aventura para todos os fãs de RPG. No entanto, gostamos de Monkey Island 2: Special Edition: LeChuck’s Revenge, a versão mais recente de uma das mais belas aventuras e filmes de todos os tempos.