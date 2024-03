O 500e é vendido 10 vezes menos que o 500 a gasolina, por quê? Num tom um tanto provocativo, Francesco pergunta como explicar essa diferença. Elétrico Ele responde. Lembramos que suas mensagens devem ser enviadas para [email protected]

As vendas do 500e são dez vezes menores, como você explica esse fracasso total?

“paraEm 500 Ah Não é vendido de jeito nenhum, Dez vezes menos, e quero dizer dez vezes menos, que o calor, 10% versus 90%Também foi fácil prever. Stellantis E você está pensando em transferir a produção das 500 térmicas Em Mirafiori, Onde apenas térmico será produzido. Como você explica isso, diretor? Falha total nas vendas Da eletricidade? Dê-me uma resposta inteligente se tiver que justificar os números deste desastre. Obrigado“. Francisco Palazzi

Isso só acontece na Itália, sobretudo por duas razões

Responder. Caro Francesco, primeiro aconselhamo-lo a combinar o seu sarcasmo mordaz com uma boa revisão do seu italiano: tivemos que corrigir um grande número de erros ortográficos. Mesmo em matemática ele não parece ter conhecimentos, já que um a dez é igual a dez a cem: portanto, num mercado de electricidade que cobre 4% dos veículos registados, 10% ainda é o dobro da média. Onde estará o desastre? De eletricidade 500?

Mas vamos à questão. O 500e é vendido por muito menos que o Thermal (mas Somente na Itália) por uma série de razões. A primeira é que a Fiat decidiu implementar Excelente carro urbanocom Preço muito alto, muito superior ao modelo a gasolina. Apenas para comparação: entre as versões mais baratas do Twingo Elétrico (24.050 Euro) e gasolina (15.350) lá 8700 euros diferença. entre 500e (28.950) e térmico (17.700) A diferença é 11.250 euros.

Razão 2: o pequeno carro elétrico da Fiat não é a versão movida a bateria do modelo a gasolina. É exatamente Outro carronuma base técnica diferente, com dimensões maiores: é Mais de 6 cmSua largura é de 5 cm e sua altura é de 4 cm. É mais espaçoso por dentro.

Moral da história: Na Itália, um mercado onde só se olha o preço, o 500'naturalVende muito mais do que isso e algumas centenas de unidades EV são vendidas por mês. Em países como França Mais vendidos: 2.114 Somente em fevereiro.

