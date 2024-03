Desativar esse recurso para usuários do Android: grande decepção

Há notícias não tão boas para todos os usuários do Android que usam o WhatsApp. O que não pode mais ser feito com total liberdade? Você terá que se despedir de um trabalho muito importante. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre isso e o que fazer para que as coisas voltem a ser como eram antes.

o Usuários do Android Eles têm que dizer Adeus a um trabalho muito prático usado em anos anteriores. A partir deste ano, de fato, nenhum usuário com este sistema operacional poderá se beneficiar de uma função conveniente durante o uso Whatsapp.

Este aplicativo de mensagens já está presente em quase todas as telas de nossos smartphones. Ao vincular o seu número de telefone, de fato, será possível conversar com um ou mais contatos da sua agenda de forma totalmente gratuita. O único aspecto que precisa ser levado em consideração é a presença de uma conexão de Internet estável e funcional tanto por parte do remetente quanto do destinatário.

No WhatsApp é possível enviar diversos tipos de mensagens de texto, imagens, vídeos, notas de voz, emojis e muito mais. Infelizmente para todos os usuários do Android, será necessário dizer adeus a uma determinada função. Sobre o que estamos conversando? Nos parágrafos seguintes, iremos fornecer-lhe todas as informações relacionadas com um deles Notícias que muitos consumidores não gostaram. Aqui está tudo o que você precisa saber.

Adeus a esse recurso no Android ao usar o WhatsApp: tudo muda

Usuários de Android estarão alinhados com quem possui iPhones Daí iOS. Para que? Sobre a Backup do WhatsApp. Não será ilimitado como antes, mas para obter esse recurso no Google Drive você terá que pagar.

AdeusEntão para um Espaço de armazenamento totalmente gratuito e ilimitado ao usar o WhatsApp. Nem todos os usuários do Android poderão mais aproveitar esse recurso conveniente e prático.

Detalhes desta notícia

Na prática, o backup é feito no Google Drive para o popular aplicativo de mensagens instantâneas de propriedade da Meta Vai começar a consumir gigabytes Também para quem tem Android, como já acontece com quem tem iOS e por isso usa o iCloud para salvar todo o conteúdo do WhatsApp.

Faça uma cópia de backup de todas as conversas do WhatsApp É algo muito importante principalmente por ocasião de um determinado “evento”. Estamos nos referindo a um usuário Android que precisa trocar de telefone e comprar um novo para atender a diferentes necessidades. Ao mudar para um novo dispositivo, através do Google Drive, será possível transferir diferentes chats em pouco tempo.

No momento, o Google Drive oferece um espaço de armazenamento básico de 15 GB, mas é possível – mediante pagamento de uma taxa – expandi-lo para até 100 GB ou até 5 TB.