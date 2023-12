5 itens essenciais para ChatGPT: pode ajudar sua empresa e você mesmo

Estar mais presente e menos estressado no trabalho é o sonho de todo empreendedor. Veja como o ChatGPT pode contribuir para esse objetivo.

Levante a mão se você não aparece o tempo todo Distraído das notificações No seu celular, mesmo em situações que exigem atenção máxima concentração (Chamadas, videochamadas, reuniões, reuniões de negócios, etc…). Bom empresário Dr.Eva sabe fazer malabarismos Entre múltiplas tarefas E A melhor dose de sua energia. Mantemos sempre os nossos olhos firmemente focados no presente, mas com os benefícios do passado e uma clara direção futura em mente. básico? nunca. Mas ajude Bate-papoGPT Isso pode fazer a diferença.

A capacidade de estar sempre “no caminho certo” é a característica mais importante de um empreendedor que sabe aliar eficiência, seriedade e competitividade na execução do seu trabalho. para se beneficiar de Cinco dicas para ChatGPTQualquer um será capaz de dar passos gigantescos nesta frente.

Os cinco mandamentos do ChatGPT para o empreendedor ideal

1) Identifique distrações. O primeiro passo é auto-consciente. O que está distraindo você? Quais aplicativos você abre automaticamente, o que você pesquisa no Google quando tem coisas mais importantes para fazer e por que você se distancia do momento presente? Depois de responder a essas perguntas, tente se perguntar as razões por trás disso. No quebra-cabeça da motivação, os desejos mais fortes sempre vencem. Você tem que entender O que você realmente quer?.

Aqui está a solicitação que será enviada ao ChatGPT: “Existem hábitos ou distrações que me afastam das minhas tarefas principais. Você pode me ajudar?” Aprenda sobre autoavaliação Essas distrações me ajudam a entender o que elas revelam sobre meus desejos/motivações mais profundos?“.

2) Priorize a comunicação consciente. Se você não prestar atenção quando alguém está falando com você, perderá muitas informações potencialmente importantes. Além disso, a comunicação Não é apenas verbalGestos, olhares e expressões faciais também são contados. Para colaboração e liderança eficazes, a comunicação consciente é essencial.

Você pode pedir ajuda ao ChatGPT da seguinte maneira: “Você pode sugerir técnicas que me ajudem a focar não apenas nas palavras do meu interlocutor, mas também no tom de voz, na linguagem corporal e nas mensagens não ditas? Como posso melhorar minha comunicação Para uma cooperação e liderança mais eficazes?

3) Pratique estar no “aqui e agora”. Às vezes, perdemos o que está acontecendo diante de nossos olhos porque vivemos no passado ou nos preocupamos com o futuro. O passado não deve ser um fardo. O futuro é interessante, mas gastar muito tempo nele é uma armadilha. Para atingir seus objetivos você tem que dar um passo de cada vez, não sonhar acordado. A imaginação deve ser uma ferramenta e não um substituto da ação.

Para ChatGPT: “Na minha jornada profissional, muitas vezes me pego pensando em acontecimentos do passado ou me perdendo em esperanças para o futuro. Você pode me ajudar a permanecer firme no presenteE desistir de todo o resto?

4) Use técnicas de atenção plena. Muitos de nós, assim que acordamos de manhã, ficamos literalmente imersos em computadores, smartphones, chats, e-mails… até à noite, quando desmaiamos de exaustão. Mas uma vida como essa não serve para ninguém. técnicas Foco total da mente Eles podem ajudá-lo a restaurar o equilíbrio certo, o que beneficia sua saúde, sucesso e felicidade.

Aqui está o prompt para ChatGPT: “Você pode me apresentar Algumas técnicas eficazes de atenção plena Para melhorar o foco, o bem-estar e a produtividade geral?

5) Verifique você mesmo. Check-ins regulares podem ajudá-lo a manter um nível consistente de interesse. Tente se perguntar: “Como me sinto?” Peça ajuda ao ChatGPT para encontrar o momento e as palavras certas para esta introspecção: “Eu gostaria de criar um deus Momentos de autorreflexão. Você pode sugerir como fazer o check-in comigo mesmo? Que perguntas devo me fazer para ficar alinhado com meus objetivos?