GTA 6: Várias referências a pessoas reais e crimes aparecem no trailer

A Rockstar Games sempre parodiou vários aspectos da realidade, ao mesmo tempo que tentava reproduzi-la de forma realista em videogames, e isso também fica evidente em Trator Do show GTA 6que contém vários Referências a pessoas e crimes reais.

Assim, a busca pelo realismo se confunde com a realidade na estreia de GTA 6, mas também o faz de forma óbvia. sarcásticoapesar de introduzir elementos que podem ser um tanto incômodos.

GTA 6: O “Coringa de Miami” foi recriado no trailer de GTA 6

Entre as referências mais óbvias está aquela que “Coringa de Miami“, ou o homem com o rosto tatuado que aparece em determinado momento do vídeo como um criminoso capturado.

Parece ser uma réplica de um criminoso da vida real que foi preso pela polícia de Miami em 2017 e que se tornou viral devido à sua aparência verdadeiramente estranha. Seu nome era Lawrence Sullivan, que ficou conhecido mundialmente como o “Coringa de Miami” e foi preso por apontar uma arma para alguns transeuntes.