Gears Ultimate Collection e Gears 6, um vazador mostra o logotipo do jogo – Multiplayer.it

Coleção Gears Ultimate E engrenagens 6 Eles foram mostrados com o que tinham Logotipo Pelo conhecido vazador Nick “Cheepshal Nick” Baker durante o último episódio do podcast XboxEra. Vista assim, a imagem parece uma espécie de teaser dos dois projetos.

Se este for realmente o caso, então há uma possibilidade real de que sejaFormalizar Gears Ultimate Collection e Gears 6 chegam através do Xbox Developer_Direct que irá ao ar no dia 25 de janeiro, mas até lá, esta notícia é claramente algo a ser levado com cautela.

Esta não é a primeira vez que Baker fala sobre uma remasterização como Halo: The Master Chief Collection para Gears of War, um boato que foi repetido há alguns dias por Shpeshal Nick. Você pode ver a “revelação” abaixo.

Falava-se de um post já em 2022 desse fantasma Coleção dedicada a Gears of War, e imaginamos que haja atrasos; No entanto, é razoável supor que o pacote será lançado ainda neste ano, pois pode ser uma publicação episódica.

O que honestamente esperamos não ver é um simples teaser de slogan, porque o Xbox em 2023 tem o dever de liberar uma quantidade suficiente de Jogos originais E não são só outros a anunciar que não sabemos quando vão chegar: a essa altura a lista já é muito longa.