Maserati GranTurismo, aqui está dentro: que bela sala de estar

Chegará em junho a partir de cerca de 150.000 euros Sob a “pele” tudo é novo, com mecanismos robustos e refinados derivados dos do supercarro MC 20 e, pela primeira vez na história da marca, um coração 100% elétrico. quem é novo Maserati GranTurismoque chegará às concessionárias em junho de 2023 com preços a partir de aprox. 150.000 eurosSabíamos quase tudo: desde as características técnicas (desde o motor V6 Netuno à mudança de tracção, da dianteira para a integral, até à versão Folgore com nada menos que 760 cv, exclusivamente a bateria), ao estilo de design exterior (ao mesmo tempo corajoso e elegante, ancorado na força da tradição , com volumes e proporções que preservam a cor do vermelho claro do modelo anterior).

Tão puro, torna-se mais importante e racional – Mas novo Maserati GranTurismoAgora, a Trident House revela mais detalhes. Ela abre pela primeira vez em suas redes sociais as portas do seu bem-estar 2 + 2 cabines de passageiros, acabado em cada detalhe com materiais de alta qualidade. Entrando nos detalhes destacados pelas fotos, além da óbvia busca pelo luxo, essencial em um carro desta categoria, percebe-se como os designers dedicaram especial atenção ao uso do espaço, procurando projetar Ambiente mais confortável e prático para o motorista e passageiros. Ao eliminar a alavanca de câmbio, por exemplo, foi criado espaço adicional para guardar pequenos itens, como smartphone ou carteira, no túnel central. Entre o tablier e os bancos, face ao modelo da geração anterior, encontram-se Praticamente todas as chaves físicas sumiramOs serviços de bordo e as funções do sistema multimédia MIA, que beneficiou de uma atualização dedicada ao novo Gran Turismo, podem ser geridos tocando no grande ecrã “coroado” no centro do painel de instrumentos. O lendário relógio posicionado na parte superior do painel de instrumentos, entre as saídas de “clima”, torna-se totalmente digital.

Um pouco mais de 2 + 2 – Completamente digital e novo Maserati GranTurismoÉ também o painel de instrumentos, cujos gráficos mudam dependendo do modo de direção selecionado. Quanto às versões a gasolina, que também podem ser acionadas desativando todas as ajudas eletrônicas, exceto o ABS, são quatro: Comfort, GT, Sport e Corsa. A tela de largura total atrás da borda do volante esportivo de três raios ligeiramente envolto em couro, totalmente envolto em couro, parece muito grande e claramente visível. Por fim, detalhes altamente desejáveis ​​podem ser notados, como o trabalho entalhado que adorna as tampas do painel e os painéis das portas. Os assentos, tanto dianteiros quanto traseiros, são grandes e muito envolventes, pois parece haver todo o espaço necessário para até dois adultos viajarem confortavelmente.

> Na foto acima está o novo GranTurismo, com suas formas elegantes e sinuosas.