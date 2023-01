As equipes AltSpace VR e Mixed Reality são totalmente licenciadas – Multiplayer.it

como já sabemos, Microsoft Está em processo de demissão de cerca de 10.000 funcionários em suas várias equipes, incluindo suas equipes de jogos. Agora, vamos conhecer mais precisamente o que está incluído nas demissões Toda a equipe AltSpaceVRque será encerrado em 10 de março de 2023. Toda a equipe está em realidade mista Ele foi demitido.

AltSpaceVR – Plataforma Social de Realidade Virtual – Comprada pela Microsoft em 2017. O cancelamento de toda a equipe também deve reduzir significativamente o investimento de Redmond em metaversos. O Microsoft Mesh deve se tornar o sucessor do AltSpaceVR, mas não está claro o quão sério a empresa está investindo nessa direção.

Como mencionado, a Microsoft também lançou Toda a equipe por trás da estrutura MRTK, ou “Mixed Reality Toolkit”, é uma estrutura de plataforma cruzada dedicada à realidade virtual. Ele foi desenvolvido para integração com o Unity VR e funciona com headsets Meta, também de olho no HoloLens. A eliminação de toda a equipe MRTK – que deveria ser lançada no próximo mês – sugere que a Microsoft não tem pressa em investir em VR.

Como mencionado, a Microsoft também demitiu funcionários de Seções de jogos. Phil Spencer, do Xbox, disse que as demissões foram “dolorosas”, mas necessárias.