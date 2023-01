O preço do jogo e a atualização para a Deluxe Edition foram revelados por um conhecido vazador – Multiplayer.it

O Xbox Games Studios tem muitos jogos para PC e Xbox em andamento. Os fãs estão esperando por um exemplo para ver quando podem colocar as mãos nele Redfall, o novo jogo da Arkane Games (Prey, Dishonored). Infelizmente, a data ainda não foi revelada, mas através do conhecido vazador Billbil-kun temos a oportunidade de descobrir preço do jogo na Europa na versão Xbox Series X | P: 79,99 euros. Além disso, também é indicado o preço do upgrade para a Deluxe Edition: 29,99 euros.

Repetimos que é apenas um vazamento e não uma informação oficial Belbel Con Ele é um vazador conhecido e confiável que regularmente compartilha anúncios antecipados como os do PS Plus ou da Epic Games Store.

Os preços também estão de acordo com as expectativas do jogo. Redfall é claramente um AAA de grande orçamento e hoje em dia os jogos deste calibre na geração atual custam € 79,99. Portanto, a parte mais interessante é o preço para atualizar para Edição Deluxe: € 29,99 Este não é um número pequeno e eleva o pacote completo ao preço de 110 euros.

No momento, não sabemos exatamente o que contém a Deluxe Edition de Redfall, mas assumimos que inclui vários conteúdos adicionais, incluindo itens estéticos e mais divertidos.

Redfall um atirador em primeira pessoa, que pode ser jogado tanto no modo single player quanto no modo cooperativo. Como um grupo de caçadores de vampiros, teremos que eliminar uma série de criaturas da noite com diferentes armas e habilidades únicas. Lembramos que também estará disponível no Game Pass.

Anteriormente, descobrimos a possível data de lançamento por meio de um vazamento.