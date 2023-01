Anúncios sobre mais de 4 jogos, datas de lançamento e Game Pass, por Jez Corden – Multiplayer.it

o evento Xbox Developer_Direct O prazo para quarta-feira, 25 de janeiro de 2023, às 21h, horário italiano, como sempre, se aproxima Jez Cordeno jornalista do Windows Central que está sempre muito próximo dos problemas relacionados ao Xbox, relata alguns relatórios potencialmente especulativos. Anúncios sobre mais de 4 jogos, datas de lançamento e Xbox Game Pass.

A quantidade de jogos é interessante, pois vai além dos títulos que já sabemos que estarão lá, como a Microsoft anunciou: sabemos que conteúdos de Redfall, Forza Motorsport, Minecraft Legends e The Elder Scrolls Online serão exibidos, mas segundo Corden haverá também haverá espaço para outros jogos além desses quatro.

Os principais suspeitos incluem Wo Long: Fallen Dynasty e Atomic Heart, mas eles podem não ser os únicos, pois podem estar mais associados a anúncios no Xbox Game Pass. De qualquer forma, pode haver mais conteúdo do que a Microsoft anunciou oficialmente até agora.

a respeito de datas de lançamentoSegundo Corden certamente deviam existir todos os títulos mas tem dúvidas sobre Forza Motorsport, o que parece contradizer outras informações que também vêm de fontes mais ou menos oficiais, pelo que aqui fica um pouco questionável.

Outros anúncios têm a ver com o Game Pass, com a possibilidade de envio de assinatura oficial plano familiar Nos EUA (e talvez também em qualquer outro lugar) e outros possíveis anúncios sobre a chegada de novos itens no catálogo.