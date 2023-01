Seria impossível obter Platinum em um único jogo – Multiplayer.it

a refilmagem de espaço morto Proporá diferentes inovações em relação ao jogo base, tanto em termos de conteúdo quanto de tecnologias. A lista de troféus/conquistas também incluirá novos troféus e principalmente recompensas É impossível obter todos os troféus/conquistas em um jogo.

Nesta notícia especificamos, Não há spoiler da trama, Considerações gerais apenas na lista de troféus Dead Space. A nova versão incluirá troféus conhecidos, como os relacionados com a conclusão dos diferentes capítulos do jogo, e alguns desafios como obter todas as armas e eliminar 30 inimigos com cada uma delas.

Porém, há uma novidade no remake de Dead Space: o Novo jogo + modo, o que exigirá que você conclua a aventura uma segunda vez. Além disso, sempre existe o desafio que pede para você completar o jogo usando apenas o Plasma Cutter, ou a arma primária: para alguns jogadores isso pode ser um desafio e tanto. Lembramos também que existe um troféu que pede para você terminar a aventura na dificuldade mais alta.

refilmagem de espaço morto Portanto, não diminui o nível de dificuldade em Platinum/1000G e realmente expande o desafio de ter que completar o jogo uma segunda vez. No entanto, considerando que a aventura não dura muito (principalmente em comparação com muitos jogos nestes anos visando dezenas e dezenas de horas), enfrentar o New Game+ não deve ser um esforço excessivo para quem quer 100%.

Por fim, destacamos que os pré-carregamentos já estão disponíveis no Xbox Series X | S.