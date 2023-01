Whatsapp notícias importantes nos estados | Um trabalho que todos querem

Com o desenvolvimento contínuo das tecnologias relacionadas à comunicação, a necessidade de novas funções assombra qualquer usuário. Parece que muitos gerentes de serviços de telecomunicações entenderam essas necessidades e estão tentando fornecer à comunidade todos os recursos que podem melhorar a qualidade do uso do aplicativo. Pense no WhatsApp, o popular serviço de mensagens instantâneas que constantemente oferece atualizações que tornam o serviço mais completo e útil para qualquer necessidade.

WhatsApp e suas funções

Há vários anos, eu Serviços de Telecomunicações Eles deram muitos passos adiante em sua jornada de união contínua. Pense em como a comunicação é muito mais fácil e imediata agora do que há alguns anos. a Mídia social Como Facebook Eles permitiram que todos ficassem conectados, mesmo quando grandes distâncias físicas atrapalhavam.

Então eles chegaram Serviços de mensagens instantâneas Que trouxe formas rápidas e baratas comunicar com ninguém ao redor do mundo. O que era necessário era um smartphone e uma conexão com a internet.

Se encaixa nessa perspectiva o whatsappde longe um dos serviços de mensagens instantâneas mais usados ​​e populares. O WhatsApp foi criado em 2009 Foi construído por dois ex-funcionários do Yahoo e foi adquirido pelo grupo empresarial em 2014 Metadeum grupo criado por Mark Zuckerberg, o criador do Facebook.

um de O WhatsApp está crescendo rapidamente é inevitável e vários fatores o favoreceram: em primeiro lugar, o WhatsApp se revelou, desde suas primeiras versões, um aplicativo cominterface muito limpa, O que também favoreceu o uso de quem não estava muito acostumado a usar aparelhos eletrônicos.

Outro fator determinante é Serviço gratuito. Finalmente, devemos levar em consideração a incrível atenção que a equipe de desenvolvedores do Meta dedica à comunidade de usuários. No último período foram incluídos Muitos recursos Isso transformou o WhatsApp de um simples serviço de mensagens instantâneas em umAplicação de várias … aplicações.

Por exemplo, com o WhatsApp isso é possível Envie fotos e vídeos E com uma das atualizações mais recentes, a capacidade de transmitir foi adicionada Imagens de altíssima qualidade. Para isso, deixamos você Artigo com nosso guia rápidopara que você também possa tornar o WhatsApp útil para situações de negócios que exigem imagens e fotos de excelente qualidade.

Ou ainda, uma função muito útil é um trabalho mensagens de voz. Mas realmente parece que entre as novidades em desenvolvimento algo está se movendo justamente em relação Interações de voz no WhatsApp. Do que se trata especificamente?

Atualização de status de áudio

para as vogais

Os usuários mais esforçados do WhatsApp sabem muito bem Quais são os estados Mas para começar, é uma função que permite que você participe Atualizações com texto, imagens, vídeos e GIFs que permanece visível por até 24 horas.

Estados podem ser considerados como resposta do WhatsApp a outros serviços como Instagram Por exemplo, onde existem histórias que cumprem praticamente a mesma função. Então é uma tentativa do WhatsApp lançar-se na esfera social, com mais força.

E agora chegam notícias interessantes que parecem caminhar nessa direção. Com uma nova versão beta do whatsapp no ​​android2.22.21.5 para ser exato, querendo tentar um trabalho que permitisse Carregue anotações de voz como atualizações de status no WhatsApp.

Ele está localizado a cerca de um beta fechado E apenas alguns poucos sortudos conseguem experimentar esse recurso. A informação que temos vem de nós Wapita info que identificou suas principais características.

Diz-se que será possível Escolha uma cor de fundo Para o nosso registro. A visualização acontecerá por outros usuários Através de algum tipo de animação. Reproduzir a nota de voz Também será automático: Isso significa que qualquer pessoa que olhar para um status com uma nota de áudio ouvirá imediatamente o áudio que foi gravado.

A nota de áudio Não pode exceder 30 segundos de duração E será protegido por criptografia de ponta a ponta que descrevemos para quem não sabe o que é Este artigo.

Para usar este recurso, além de Instale a atualização mais recente No WhatsApp, será necessário pressionar o clássico O botão para capturar uma mensagem de voz; Então você precisará salvar o arquivo e confirmar Poste como uma atualização de status.