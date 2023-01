A tempestade geomagnética de 19 de janeiro: a origem do fenômeno e o que poderia acontecer

Milhares de tempestades solares ocorrem durante um ciclo do Sol. Esse dia 19 de janeiro será moderado. O pico de intensidade é esperado em 2025

Nos dias 19 de janeiro e 9 de fevereiro, espera-se que o sol seja mais ativo do que nos outros dias dessas semanas, podendo causar tempestades geomagnéticas na Terra que atingirão nas duas datas nível R1 De acordo com a escala de classificação NOAA, a Administração Atmosférica e Oceânica dos EUA. A escala indica a intensidade da tempestade gerada pela atividade de nossa estrela. R1 é o nível mais baixo em uma escada de cinco degraus e o mais alto é R5. Nesse nível, ocorrem eventos extremos capazes de causar interrupções de energia por horas em vastas áreas da Terra, chegando a interromper os sistemas de navegação aérea. As tempestades geomagnéticas que atingem nosso planeta são de fato de fluxos de energia compostos de partículas atômicas (especialmente elétrons e prótons). Essas partículas são geradas por Franja que ocorrem na superfície do sol e que vemos da Terra como deuses tinturas.

ciclos solares Esses pontos Áreas de tamanhos diferentes com um campo magnético mais forte e temperatura mais baixa do que a área circundante. indica o seu número grau de atividade solar Next Um curso médio de onze anos momento mínimo e máximo. No final de cada ciclo, o campo magnético do corpo celeste inverte-se: o pólo norte torna-se sul e vice-versa. O mecanismo que conduz os ciclos ainda não está resolvido. Agora chegamos a vinte e cinco. Se as manchas foram descobertas por Galileu, as medições começaram a partir do século XVIII e os ciclos foram determinados no século seguinte. Transmissão iniciada em dezembro de 2019 E ele terá o seu próprio O horário nobre é por volta do ano de 2025.









































































































READ A Amazon Fire TV está adotando a TV ao vivo. Existe um guia completo e todos os canais RAI

“rota de colisão Durante os primeiros meses de 2020, as perspectivas sugeriam um ciclo moderado de 25, como os últimos quatro, com um máximo de cerca de 115 no pico da atividade. Na altura falava-se de uma tendência para uma menor intensidade. Mas com o passar do tempo a posição do corpo celeste mudou e os astrônomos solares agora falam de um Intensificação do fenómeno com um máximo esperado de cerca de 210/260 pontos.

O que acontece durante uma tempestade geomagnética? Tempestades geomagnéticas moderadas, como as de 19 de janeiro e 9 de fevereiro, ocorrem em média Cerca de dois mil ao longo do curso Enquanto O nível máximo R5 geralmente é alcançado apenas uma vez. Portanto, no dia 19 de janeiro, você deve causar principalmente influências Ligeiras flutuações na distribuição de eletricidadeacumular Aurora boreal enquanto em latitudes mais altas Satélites não devem ser afetados.

Efeitos em animais De acordo com algumas pesquisas, mamíferos como baleias cinzentas Eles seriam capazes de usar os campos magnéticos da Terra para se orientar: as tempestades solares interfeririam em sua capacidade, o que poderia ser explicado por algumas das pistas dos cetáceos. Até pássaros como os tordos seriam capazes de sentir as mudanças no campo magnético da Terra, permitindo-lhes saber onde estavam e para onde se dirigiam: as tempestades solares interfeririam nessa capacidade, confundindo-os.

Sabemos com certeza que outros animais, como tartarugas marinhas e salmões, migram longas distâncias debaixo d’água graças à percepção de campos magnéticos. Esse “super sentido” também foi detectado em criaturas como formigas, abelhas, cupins e possivelmente alguns anfíbios. No entanto, não sabemos se as tempestades solares afetam a orientação desses animais. READ Ele roubou o código-fonte de seus jogos, em um dos maiores roubos de dados de todos os tempos - Multiplayer.it