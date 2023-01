EA Sports PGA Tour, pré-visualização

O PGA Tour tem tudo a ver com balançar com a alavanca analógica e agora, para todos os efeitos, o sistema de controle mais popular em que o HB Studio, a equipe por trás do agora 2K Sports PGA Tour, apostou tudo. Não haverá sistemas alternativos no jogo da Electronic Arts, o que é um pouco decepcionante porque mais opções eram melhores; No entanto, se esta escolha radical conduzir indubitavelmente a uma melhoria definitiva do sistema de jogo, poderemos aceitá-la sem problemas ou remorsos, tal como já aconteceu em casos semelhantes.

Precisão do Shotlink



EA Sports PGA Tour: Electronic Arts promete a todos os arbustos onde quer que esteja!

Felizmente, há espaço para muito otimismo. Durante a apresentação a que assistimos e onde foram revelados os aspetos mais importantes deste novo jogo de golfe, os momentos mais emocionantes foram precisamente os relacionados com a física. Isso foi criado usando dados do sistema Câmeras Shotlink Que desde 2001 acompanha, cataloga e visualiza os efeitos das pancadas no golfe profissional também com base no estado da atmosfera. É uma novidade para videogames e pode realmente fazer a diferença. Pelo que nos foi mostrado, o desempenho da bola neste PGA Tour da Electronic Arts parece verdadeiramente de nova geração: a reação ao chute, o leve tremor no ar, a queda e a trajetória inclinada pela grama pareceram muito convincentes na verdade. Mas como você bem sabe, uma coisa é assistir a um vídeo e outra experimentar o jogo manualmente, o que ainda não aconteceu no momento.

Outro aspecto em que o EA Sports PGA Tour quer o melhor são os gráficos. O jogo 2K é realmente muito bom, tem um ótimo editor que permite conteúdo ilimitado, mas está travado graficamente. Em vez disso, a Electronic Arts parece ter como objetivo abrir um buraco em um, apertando um de cada vez. Motor Frostbite E na última geração de consoles: EA Sports PGA Tour será lançado para PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X e provavelmente será o jogo de golfe com os melhores gráficos por muito tempo. De campeões a personagens criados com o editor, passando por inúmeros campos licenciados recriados em escala 1:1 graças à mais recente tecnologia laser, onde cada arbusto está seriamente no lugar, o EA Sports PGA Tour se apresenta muito bem e finalmente no ‘Athletes Peak’ Os mais populares geralmente têm orçamentos infinitos.