Teste visual, se você vir apenas duas pessoas a situação é perigosa

Tente, mas é realmente impossível encontrar a solução. Se funcionar, não conte a ninguém: teste.

Agora procure alguém que não tenha A última geração de smartphones Na Itália é realmente muito difícil. Embora existam muitas marcas importantes como iPhone, Samsung, Xiaomi, Huawei e muitas mais, também seria apropriado dizer que, especialmente para além destes modelos e da sua importância e popularidade, é justo dizer que mesmo os mais antigos e menos bons com tecnologia estão tentando.

Na verdade, muitas pessoas, para aprender a melhor forma de utilizar os smartphones, estão a fazer tudo o que está ao seu alcance para se certificarem de que conseguem utilizar os gadgets de última geração para se manterem em contacto com o mundo que os rodeia e acima de tudo. Para não ficar entrincheirado no mundo analógico E sinta-se atualizado ao fazer essa mudança para o digital.

Usar seu smartphone significa poder fazer pesquisas, Escreva para amigos em tempo real e receba uma respostaenvie e-mails, encontre a receita do prato que deseja fazer para o jantar dos seus netos e muitas outras coisas.

Obviamente, se você não tem muita experiência no uso de smartphones, Cuidado com mensagens pouco claras que podem levar você a golpes Ou para ameaças e sistemas de malware que podem causar problemas.

Como jogar de forma inteligente

A este respeito, é preciso dizer que agora, à medida que nos aproximamos do verão, possuir um smartphone não é apenas uma forma de estar em contacto com as pessoas e o mundo que nos rodeia, mas também Também pode ser uma boa maneira de passar o tempo. Tenha cuidado, recomendamos sempre evitar passar longas horas em frente à tela para não nos levar a reduzir significativamente nossas relações sociais.

Portanto, se você também deseja utilizar seu telefone para uma finalidade mais divertida, pode conferir alguns testes que vão garantir que você poderá gastar seu tempo de forma construtiva e acima de tudo inteligente. Você já pesquisou palavras cruzadas ou quebra-cabeças? Bem, eu diria que você definitivamente experimentou e viu muita coisa, mas às vezes, quando você não consegue entender se a solução está correta ou não porque não há feedback imediato, Com este teste que propomos, a resposta pode ser muito rápida. você tentou? Bem, agora nós lhe oferecemos a solução.

O resultado que você não espera

Como você pode ver, entre os competidores Há um coelho retratado no círculo amarelo. Nem todos conseguem ver o animal e isso também indica falta de interesse e sobretudo falta de importância.

Mostrou-se um tanto superficial e pouco inclinado a ouvir e sobretudo a fazer correções. Tente sugerir este teste para amigos e parentes E pela primeira vez eles se sentem analistas de suas próprias personalidades.