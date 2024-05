Obviamente, as expectativas do editor estão ligadas ao impulso que ele faz Vendas de GTA 6 Eles parecem ter sido projetados para ajudar a popularizar o PlayStation 5 e o Xbox Series

De acordo com o relatório, os consoles de nona geração alcançarão um aumento de 37% em comparação com as previsões anteriores feitas pelo CEO da Take-Two, Strauss Zelnick, enquanto os números chegarão a 2027 e além. 175 milhões de unidades .

Série PS5 e Xbox Até ao final do ano, segundo estimativas feitas pelos analistas do IDG e citadas pela Take-Two durante a última reunião com acionistas.

A expectativa cresce

“Usamos previsões do IDG, que são muito grandes”, explicou Zelnick durante a reunião. “Só em termos da Geração 9, a opinião deles é que eles estavam lá no final do ano passado Quase 81 milhões de consoles vendidos No mundo todo.”

E acrescentou: “De acordo com as expectativas que apresentaram, este número subirá para 111 milhões até ao final deste ano”. Chegará a 175 milhões até o final de 2027. “Não concordamos necessariamente com estas previsões, mas elas destacam um crescimento realmente notável.”

Obviamente, esperamos uma taxa de adesão muito elevada para GTA 6, concluiu o CEO da Take-Two. Como sabemos, o novo capítulo da série Rockstar Games será lançado no outono de 2025 e todos esperam um grande sucesso.

Além disso, nessa altura, estarão também disponíveis no mercado duas consolas de nona geração, nomeadamente PlayStation 5 Pro e Nintendo Switch 2.