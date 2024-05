Espere uma grande melhoria nas câmeras

Entrando em mais detalhes, Espera-se que a câmera principal tenha um sensor de 200 megapixels Câmera Ultra grande angular e sensor de 50MP, o A telefoto tem 50 megapixels Com zoom óptico de 3x e Uma “supertelefoto” com resolução de 50 megapixels Com zoom óptico de 5x. Observamos que o telefone Galaxy S24 Ultra contém uma câmera principal de 200 megapixels, uma câmera ultra grande angular de 12 megapixels, uma lente telefoto de 10 megapixels com zoom ótico 3x e uma lente ultratelefoto de 50 megapixels com ótica 5x. ampliação.

De acordo com uma postagem no Weibo feita por um vazador que geralmente é considerado uma fonte confiável, o Galaxy S25 Ultra manterá um compartimento traseiro para fotografia que apresenta… Configuração de câmera quádrupla Mas irá atualizar dois dos quatro sensores utilizados que, muito provavelmente, Será muito grande e terá uma resolução mais alta.

Após alguns anos de aparente inação, Samsung tem planos Uma grande atualização para o setor fotográfico Do Galaxy S25 Ultra, o novo topo de gama Ele será lançado no início do próximo ano.

Rumores que circulam nas últimas semanas indicam a adoção de um novo sensor para a câmera principal do Galaxy S25 Ultra, novamente com resolução de 200 megapixels, mas com tamanho de 1 polegada. Se isso realmente se confirmar, poderemos ver uma melhoria significativa em todo o setor fotográfico.

No momento, ainda não há informações sobre os outros dois modelos da linha Galaxy S25. No geral, são esperadas mudanças de design, melhores câmeras e interface Uma interface UI 7 baseada no Android 15. O processador deverá ser o Snapdragon 8 Gen 4 que será substituído, em alguns mercados, por um novo chip Exynos (possivelmente Exynos 2500) feito com a segunda geração do processo de 3nm da Samsung Foundry.

A empresa coreana teria ignorado a premissa de começar a fundir apenas seus SOCs e continuar a diversificar de acordo com modelo e região. De acordo com os rumores iniciais, o Exynos 2500 deveria oferecer suporte para RAM LPDDR5T e um array de CPU de 10 núcleos, semelhante ao Exynos 2400, mas com Cortex-X5.

Além disso, a gama Galaxy S25 também pode explorar a inteligência artificial para melhorar a autonomia graças a uma função chamada “Battery AI” que deverá ser capaz de obter 5 a 10% mais autonomia na mesma capacidade.