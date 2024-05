Porsche 911 Carrera GTS T-Hybrid, a revolução híbrida da lenda do esporte alemão

Ouça a versão em áudio do artigo

elétrico? Não, obrigado! A Porsche não foi capaz de passar de uma transmissão endotérmica para um sistema 100% elétrico no seu famoso 911 e, portanto, corre o risco de trair sessenta anos de liderança indiscutível entre os carros desportivos de raça pura. Muitos tentaram desacreditar o sempre líder recorde do 911, sem sucesso total. Foi assim que surgiu a solução híbrida de cilindro mágico dos designers de Zuffenhausen, que pode satisfazer até os mais fanáticos porque mantém o peso do carro em níveis humanos e ainda aumenta o desempenho.

A abreviatura do novo híbrido é T-Hybrid

Aproveitando o conhecimento adquirido em competições cujos carros sempre foram campeões, a Porsche está agora pronta para oferecer uma solução híbrida que se integra no conceito geral de construção do 911 e, acima de tudo, melhora o seu desempenho. Como dito em breve. O sistema T-Hybrid do novo 911 Carrera GTS apresenta um turboalimentador elétrico de gases de escape recentemente desenvolvido. Graças à unidade elétrica integrada entre o compressor e a turbina, é possível atingir rapidamente a velocidade ideal de operação para garantir também um aumento imediato da energia térmica.

Porsche escolheu uma bateria de 12 volts

Além disso, o motor elétrico também atua como gerador, fornecendo 15 CV de energia elétrica adicional garantindo uma produção mais dinâmica. O trem de força também possui um motor síncrono de ímã permanente integrado à transmissão de dupla embreagem de 8 velocidades. O resultado é um aumento no torque de até 150 Nm e um aumento na potência de 40 kW. Os motores elétricos são acompanhados por uma bateria de alta tensão de 12 volts que opera com tensão de 400 volts. A Porsche escolheu então uma bateria ultraleve de íons de lítio de 12 volts para o sistema elétrico de bordo do carro.

O motor boxer térmico é mais compacto

No coração do sistema T-Hybrid ainda está o motor boxer de 3,6 litros, mas é mais compacto, com um diâmetro 97 mm maior e um curso 81 mm mais longo, resultando em 0,6 litros a mais de cilindrada. O motor também está equipado com um ajuste da árvore de cames que permite manter a relação ideal de mistura ar-combustível em toda a faixa de operação. Assim, o motor fornece uma potência base de 485 cv versus uma potência de sistema de 541 cv e um aumento de potência de 61 cv que melhora 0-100 mas reduz CO2 e com um aumento de peso de 50 kg.

Novo sistema de suspensão integrado ao 911 T-Hybrid

O novo 911 Carrera GTS T-Hybrid está programado para receber modificações revisadas na suspensão. A direção do eixo traseiro agora é padrão, o que aumenta a estabilidade em altas velocidades e reduz o raio de giro. Como alternativa ao híbrido, a Porsche oferece o 911 Carrera com motor boxer de 3.000 cc em versão modificada com aumento de potência de até 394 cavalos, traduzindo-se em aceleração de 0 a 100 km/h em 4,1 segundos e velocidade de 294 cavalos de potência. kmh. Para ambos os novos modelos 911 existem 7 tipos de jantes. A versão híbrida oferece rodas de 21 polegadas com largura de 11,5 polegadas como padrão.