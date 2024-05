Immortals of Aveum mostra uma melhoria de desempenho de 72% no Xbox Series

Parece apenas um aplicativo Quadro AMD FSR de 3ª geração sobre Os Imortais de Avium Produz excelentes resultados, pelo menos com base no que foi encontrado na Série Xbox 72% de melhoria no desempenho O jogo com esta tecnologia utilizada.

Esse assunto foi abordado durante o DF Direct Weekly, que é uma espécie de resumo semanal sobre diversos temas discutidos pela equipe editorial do Digital Foundry, portanto não há realmente uma análise de vídeo aprofundada sobre esse assunto, mas o teste mostra os resultados e eles são realmente convincentes.

Com base no que Richard Leadbetter e empresa relataram, juntamente com alguns bits de vídeo de suporte, descobriu-se que o uso da geração de quadros AMD FSR 3 realmente produz resultados perceptíveis, especialmente na série Xbox.