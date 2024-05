O redesenho traz o híbrido para o Porsche 911

eletrificado – Há também Porsche 911 Abre-se aos carros elétricos com o redesenho da geração 992, com sistema híbrido instalado a bordo do novo carro pela primeira vez GTS. Novo sistema T-Híbrido O 911 GTS consiste em um Motor elétrico Turboalimentador integrado, que também atua como gerador e gera até 11 quilowatts de eletricidade. A também é adicionado a ele motor Ímã permanente síncrono Integrado na caixa de velocidades PDK de 8 velocidades suporta o motor boxer com maior potência 54 cv Ambos os motores são combinados com um torque de 150 Nm Bateria A bateria de alta tensão tem o tamanho e o peso de uma bateria de arranque tradicional de 12 volts, mas pode armazenar até 1,9 kWh (total) de potência e opera a 400 volts.

A serviço do desempenho – Na base há Novo motor Boxer 3,6 litros (O GTS anterior era 3.0). O motor de 6 cilindros sozinho gera 485 cavalos de potência e 570 Nm de torque, mas com o sistema elétrico os valores sobem para 541 cv E 610 Nm, resultando num aumento de potência de 61 cv em comparação com a versão pré-reestilizada. E portanto Porsche 911 Carrera GTS Acelera de 0 a 100 km/h em 3 segundos e atinge velocidade máxima de 312 km/h. Para melhor gerenciar o desempenho, as configurações do GTS foram completamente revisadas, começando pelo eixo direcional traseiro, que agora é padrão pela primeira vez. Um sistema de estabilização anti-capotamento está integrado no sistema híbrido de alta tensão.

> Na foto acima está o novo Porsche 911 Carrera GTS.

Legal quando necessário – o GTS Pode ser reconhecido às cinco horas Aletas de resfriamento Os ativos são organizados verticalmente em Antes. Além disso, alto-falantes frontais adaptativos foram adicionados pela primeira vez em um 911. Todos esses elementos direcionam o fluxo de ar para onde ele é necessário: quando é necessária pouca potência, os flaps fechados melhoram a aerodinâmica, mas quando a velocidade aumenta Motor – na pista, por exemplo – estas grandes quantidades de ar são direcionadas para os radiadores.

Mais potência para Carrera – Inovações importantes também estão previstas para o restante do grupo Porsche 911, com um motor boxer biturbo de 3 litros que foi ligeiramente modificado para torná-lo mais potente do que antes. Agora adota o intercooler dos modelos Turbo, que fica localizado diretamente sob a grade traseira do capô, acima do motor. Graças a estas modificações foi possível aumentar poder até 394 cv, com 450 Nm de torque, ao mesmo tempo que reduz as emissões. lá 911 Carrera Coupé Assim, acelera de 0 a 100 km/h em 4,1 segundos (3,9 segundos com o pacote Sport Chrono), e sua velocidade máxima chega a 294 km/h.

> Na foto acima está um 911 Carrera.

Design conservador – Como sempre Porsche 911 Não o distorça estilo, mas traga atualizações direcionadas. As mudanças visam, em particular, melhorar a aerodinâmica e o desempenho. Eles mudaram Parachoque Pela primeira vez, todas as funções de iluminação estão integradas nos faróis Matrix LED padrão, com uma assinatura luminosa distinta de quatro pontos. Isso permitiu que os faróis fossem removidos, criando espaço para aberturas de ventilação maiores na frente. Na parte BundaA placa está posicionada mais acima do para-choque. O pacote aerodinâmico opcional, incluindo um pára-choque dianteiro de estilo esportivo, painéis laterais correspondentes e um spoiler traseiro fixo mais leve, ajuda a melhorar o desempenho do 911.

Painel digital Dentro da cabine, os controles primários estão dispostos acima ou ao redor do volante. Entre eles está o botão de seleção do modo de direção. pela primeira vez, Porsche 911 É equipado com painel de instrumentos totalmente digital composto por uma tela curva de 12,6 polegadas que oferece até 7 displays. Sistema Informação e entretenimento Ainda é gerido através de um ecrã táctil central de 10,9 polegadas, mas a Porsche confirma que melhorou a personalização dos modos de condução e o funcionamento dos sistemas de assistência à condução.

o alcance – o Porsche 911 Carreira Está disponível como cupê e cabriolet com tração traseira, enquanto está disponível em… GTS Também estão disponíveis tração integral e chassi Targa (apenas com tração integral). Para a versão de entrada, o preço é fixado em 133.686 eurosenquanto para GTS Pelo menos um híbrido é necessário 177.518 euros. As entregas da versão atualizada do Carrera começarão no final do verão, mas quanto ao GTS teremos que esperar até Fim de 2024.