A nova atualização está disponível para download

curta distância do início Uma nova fase beta para o aplicativo PlayStationSony World, que agora permite compartilhar vídeos curtos e screenshots feitos no PlayStation 5, traz uma nova atualização para o mundo doméstico do PlayStation.

amigos PlayStation 5 Eles podem agora baixar e instalar uma nova atualização para seu console. A partir de hoje, quarta-feira, 20 de outubro, está disponível uma pequena atualização que trará dispositivos de próxima geração para Versão 21.02-04.03.00. Este novo firmware da Sony definitivamente tem um peso baixo, correspondendo a soli 913,5 MB.

Tão facilmente quanto pode ser previsto, o patch não faz mudanças excessivamente significativas na rotina do PlayStation 5. Por enquanto, a nova atualização parece estar limitada a Aumenta a estabilidade geral Da próxima geração do ecossistema de console da Sony. Portanto, uma atualização normal está associada ao processo usual de fortalecimento da experiência proposta pelos modernos aparelhos de jogos, que estão disponíveis no mercado internacional de videogames há menos de um ano.

