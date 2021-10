O enredo e a colocação da terceira expansão em meio a novos vazamentos – Nerd4.life

j0nathan, um dos vazamentos dedicados à série Assassin’s Creed, compartilhou um novo vídeo – você pode vê-lo abaixo – falando sobre ele Assassin’s Creed Valhalla Baseado em Terceira expansão, ainda não anunciado. O vazador fala sobre a configuração, em nome deste conteúdo para download, os prêmios e o esquema. Vamos ver os detalhes.

Por meio dos dados, o vazador afirma ter encontrado informações sobre esta terceira expansão do Assassin’s Creed Valhalla: o nome deveria ser Amanhecer Ragnarok O lugar parece ser Svartalfheim, ou o reino dos anões. A Ubisoft mostrou anteriormente uma foto da porta de entrada para Muspelheim, o reino do fogo: parece que as forças deste reino vão invadir Svartalfheim em expansão. Esses eventos também ativarão a versão Assassin’s Creed de Ragnarok.

Além disso, o trabalhador de dados também fala sobre Prêmios por Assassin’s Creed Valhalla Dawn of Ragnarök. Conforme mostrado, existem recompensas clássicas, como completar áreas, descobrir locais específicos e eliminar inimigos. Haverá também novas habilidades, como invisibilidade curta, a habilidade de voar como um corvo (um dos animais característicos de Odin) e usar flechas de teletransporte, bem como poderes de gelo e a habilidade de reviver inimigos caídos.

Esta terceira expansão de Assassin’s Creed Valhalla parece focar muito no aspecto lendário da Ubisoft. No início de setembro, recebemos a atualização 1.3.1 do Assassin’s Creed Valhalla, aqui estão as notas completas do patch.