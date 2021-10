Destiny 2 – The Queen of Whispers: Absent Dungeons Standard Edition Furious Fans – Nerd4.life

Os novos Cela de prisão a partir de Fate 2 Vindo com a expansão do Whispering Queen e ao longo do quinto ano Não será incluído na Edição Standard. A escolha da Bungie irritou os usuários.

Como a Bungie confirmou hoje, as novas masmorras (“secretas” na versão italiana) que serão adicionadas ao Destiny 2 em 2022 e posteriormente no Ano 5 não serão incluídas na edição padrão da expansão. E a temporada não passa.

Isso significa que, para acessar essas atividades, você precisará comprar um arquivo edição de luxo de The Queen of Whispers a € 79,99, que inclui expansão, temporadas 16-19, submetralhadora exótica, gatilho, embelezamento e poses exóticas, e, a propósito, acesso à sirene.

Em vez disso, no futuro, a Bungie permitirá que os proprietários da Edição completa Compre as duas masmorras separadamente Ou atualize para a versão deluxe, mas ainda assim faz com que os fãs da série gostem da nova política de monetização do estúdio.



Destino 2, Rainha dos Sussurros

“Vimos algumas discussões sobre masmorras e queremos esclarecer como elas serão distribuídas no próximo ano.O gerente da comunidade Cosmo fala sobre reddit. “Ao adquirir a edição digital deluxe de The Whispering Queen, você receberá a expansão, todas as quatro temporadas de 2022 e as masmorras. No entanto, ao adquirir a Standard Edition, você pode atualizar para a Deluxe Edition posteriormente. Também permitiremos que masmorras sejam compradas separadamente no futuro, mas elas não serão incluídas no Passe de Temporada.“

Apesar da intervenção do gerente de comunidade da Bungie, parece que a polêmica não diminuiu, como você pode ver em reddit.

Destiny 2: Queen of Whispers estará disponível em 22 de fevereiro para PS5 e Xbox Series X | S, PS4, Xbox One e PC. Enquanto isso, The Lost, o evento gratuito com tema de Halloween do Destiny 2, começou.