Resident Evil 4 VR, recensione

A realidade virtual está melhorando visualmente, mas a lacuna tecnológica com o videogame clássico ainda não foi preenchida. Mas vamos admitir que achamos estranhamente divertido reviver a história dos videogames com cenas em nossas cabeças, porque é isso que fazemos. Fascinado pelo inegável poder da realidade virtual, e ainda mais pelo poder sem cabos do Oculus Quest, vivemos nesta estranha situação onde o passado e o futuro coexistem em misteriosa harmonia. Tecnicamente, a realidade virtual está duas gerações atrás, mas para todo o resto, está duas gerações à frente: em Revisão de Resident Evil 4 VR Para a Oculus Quest, descobriremos como isso é possível.

Um leão de outra época



El Gigante é mais … gigante, na versão VR.

Resident Evil 4 VR É o mesmo jogo de sempre, idêntico em todos os aspectos à versão lançada no GameCube em 2005, com exceção de conteúdo adicional como um modo mercenário e uma mini-história dedicada a Ada. Os gráficos estão mais limpos e houve uma ligeira restauração ao longo do tempo e você pode ver os resultados aqui também, embora de uma perspectiva completamente diferente, mas a maior parte do trabalho foi feito para adaptar a jogabilidade às maravilhas da realidade virtual. E deste ponto de vista, não há realmente o que reclamar, graças à habilidade da equipe que embarcou nesta aventura, mas também pelo jogo que não parava de se maravilhar. Quem poderia imaginar que Resident Evil 4 seria tão conveniente em um contexto tão diferente?

Algumas das sequências do jogo original parecem ter sido projetadas desde o primeiro momento da RV, tanto que até gostamos de trazê-las à vida com o passeio. Oculus Quest 2. O primeiro ataque na aldeia é nada menos que louco, quando você se encontra na arena com El Gigante você realmente se sente tão ameaçado, perseguido, indefeso, que quer arrancar as cenas da sua cabeça para recuperar o fôlego. Não é tanto um medo, mas também existe, mas é uma espécie de overdose de diversão. Isso ajuda muito com a falta de threads no meio, especialmente em um jogo que adota realidade virtual completa, permitindo que você controle as mãos do protagonista de forma independente (o que ironicamente não acontece na versão PSVR mais recente de Resident Evil 7) . Existem também seções menos divertidas, onde as capacidades de RV permanecem um pouco com os freios, neste caso cada vez que nos encontramos no barco (quem já jogou sabe, outros vão notar), mas não c ‘é um momento no jogabilidade em que Resident Evil 4 VR não funciona.