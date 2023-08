Subfaturado com anúncios, o preço de 4K sobe

Depois de testar no exterior, também na Itália a partir de 1º de novembro, a plataforma Disney+ oferecerá um plano de mensalidades alternativo e mais barato, suportado por anúncios. Ao mesmo tempo, multiplicam-se os tradicionais bilhetes de temporada. Vamos dar uma olhada em como isso funciona.

Os Estados Unidos abriram o caminho, e agora também na Itália A partir de 1º de novembro A virá Nova assinatura mensal a um preço reduzido para Disney +Apoiado por Anúncio. Além deste plano, surge outro amado a um custo acrescido. Vamos dar uma olhada em como o show funciona fluxo da Disney+ em alguns meses.

O Disney+ oferece assinaturas Standard com e sem anúncios, bem como Premium

A partir de 1º de novembro, novidades na frente Assinaturas para Disney + . Perfil pessoalmente”Padrão com anúnciosVai custar 5,99 euros por mês Todo o catálogo conterá no máximo Duas transmissões simultâneasPrecisão FullHD 1080p E 5.1 áudio/estéreoE Sem downloadsEm suma, uma versão mais leve que a tradicional atual, mas parcialmente suportada por anúncios e sem assinatura anual permitida. Plano Sem anúncios Em vez disso, ele dobra:padrãoVai custar 8,99€ por mês ou 89,90€ por anocom as mesmas características técnicas mencionadas, mas com eu ativo o download de conteúdos. No entanto, outra assinatura nasceu.”amado”a fim de 11,99 por mês ou 119,90 por ano Oferecerá Ultra HD 4K HDRE Quatro streams simultâneos E Som Dolby Atmos. De fato, a “antiga” assinatura anual com essas características técnicas não existirá mais com o preço antigo: as assinaturas anuais Disney + existentes passarão, de fato, a se tornar automaticamente “amadoA partir de 1º de novembro, porémajuste de taxa Só estará ativo A partir de 6 de dezembro E de qualquer maneira apenas por uma questão de A assinatura foi encerrada. Os assinantes terão então que decidir se querem manter uma extensãoatualização automática Vá para Premium, pague mais ou atualize para Standard ou Standard com planos de anúncios. Se você não possui um sistema adequado para 4K HDR e Dolby Atmos, escolher o padrão será indolor, caso contrário, já estamos falando em pagar 3 euros a mais por mês ou 30 por ano.

Em suma, o Disney + também está se adaptando na Itália à política que compartilha com ele Netflixtanto que se usam os mesmos termos, embora com características diferentes para as assinaturas entre os dois serviços, sobretudo o preço: o Netflix 4K + HDR continua mais pesado nos 17,99€, mas a mensalidade com anúncios Disney+ é ligeiramente mais cara ( 5,99 vs 5,49).

Outros países afetados pela revolução Disney+ nesta rodada serão Reino Unido, França, Alemanha, Suíça, Espanha, Noruega, Suécia e Dinamarca.