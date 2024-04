Este SUV americano pisca para a Ferrari Borusange: este modelo já encantou o mercado

Com a moda desenfreada dos SUVs de luxo, muitas fabricantes decidiram se aventurar neste segmento. Aqui está o que eles produziram nos EUA

crescimento para Veículo utilitário esportivo Ela não conhece mais limites. O objetivo é sempre se destacar em um mercado cada vez mais concorrido, mas no final, todos acabam juntos em um grande conceito de design de carros com rodas altas. Os SUVs são cada vez mais parecidos e, se não fosse pelo logotipo e alguns detalhes, seria difícil distinguir um carro alemão de um italiano ou americano.

Buick revelou um novo SUV em 2024. Este é o Envision, um modelo que pretende redefinir o conceito de um veículo todo-o-terreno de luxo, com muito espaço a bordo e proporções desportivas. Resta saber se isto irá dar um abalo a um sector cada vez mais consolidado. A marca americana promete que será difícil encontrar uma embalagem melhor em termos de qualidade e oferta de preço.

A marca americana decidiu diferenciar o produto de forma a abranger as diferentes necessidades dos entusiastas. A Envision cobrirá o topo de gama com o novo modelo 2024. Possui uma silhueta discreta e um focinho particularmente inclinado para a frente. O novo logotipo da Buick se destaca acima da grade frontal.

O carro surpreende com aparência arredondada e esculpidaEnvia para Ferrari Borosangui. As linhas dão uma visualização de fluidez. Porém, o formato dos grupos luminosos é mais fino, o que torna a frente do carro muito interessante.

SUV, o novo modelo da Buick

O Envision incorpora o DNA da marca Buick. O carro de rodas altas é, na verdade, uma pura expressão do novo design lançado pela Buick. O conceito de SUV de nível superior ao padrão americano promete ganhar muitos adeptos.

O Envision oferece bastante espaço para as pernas e um painel muito sofisticado. O mais recente sistema de infoentretenimento da Buick foi aprimorado para oferecer boa aparência e tecnologia de ponta. A interação é intuitiva. Atenção aos detalhes não falta até nas capas. Tudo foi pensado para uma viagem tranquila e sem estresse.

A nova visualização é a terceira das cinco Novos carros que estrearão em 2024, dando continuidade ao impressionante impulso de crescimento nos Estados Unidos. As vendas aumentaram 76,4% até maio de 2023. Ele começou 2024 com grandes intenções. o segredo? Aparência esculpida, alto desempenho, interiores modernos e tecnologia de ponta.

Outro fator decisivo é nosso premiado atendimento ao cliente E a experiência em vendas da Buick que promete uma abordagem inovadora. A Ferrari certamente tem outro charme e pode ostentar um motor V12 único no mundo. Faz-nos pensar como o Purosangue del Cavallino já se tornou uma referência das melhores marcas de automóveis. O SUV Purosangue, elogiado por Jeremy Clarkson em recente test drive. “Vale todo o dinheiro que custa”, comenta o popular ex-apresentador do Top Gear. Vindo disso, é uma garantia.