Quem precisa trocar a TV e quem não

Há muita consternação após os testes da RAI sobre o novo padrão de transmissão, mas descobrir se sua TV é compatível ou não é muito mais fácil do que você imagina: basta um controle remoto

Desde que a notícia dos novos se espalhou Teste de raio Esta noite, em preparação para toda a passagem mox b para o novo padrão DVB-T2 o 28 de agostoA notícia voltou a se espalhar entre os usuários do serviço público pânico: O medo de muitos, na verdade, é que sejam forçados a isso Troque a TV novamente.









Na verdade, muitas pessoas mudaram recentemente de aparelho de TV devido à chegada do DVB-T2 nos últimos anos Ele declarou repetidamente Mesmo que no final seja sempre adiado. Agora fala-se de uma série de canais RAI sendo mudados para o novo padrão e aqueles que não estão muito familiarizados com as questões técnicas estão voltando… Suor frio.

Quem trocou a TV já está seguro

Vamos começar com garantias: Quem mudou a televisão há alguns anos É quase certo que esteja em um barril de ferro, porque por lei todas as TVs inteligentes, e mesmo as TVs não inteligentes, são vendidas a partir de…1º de janeiro de 2017 Deve ser compatível com DVB-T2









É sem dúvida possível que alguns varejistas tenham sido espertos e, mesmo em 2017, alguns tenham esgotado Resíduos de armazém não conformes Com a nova norma, porém, estamos definitivamente falando de exceções, não de regra.









Qualquer pessoa que comprou recentemente uma TV também deveria ser uma 100% de certeza que você não terá problemasGostaríamos de tranquilizar todos que compraram o dispositivo De 2018 em dianteporque é muito improvável que seja uma TV não compatível com DVB-T2.

A questão das TVs antigas

Mas as coisas são diferentes As TVs foram vendidas antes da conformidade legal 2017: neste caso Não é dito nada Compatível com DVB-T2. Os modelos de gama alta provavelmente serão, pelo menos alguns deles, enquanto os modelos de gama baixa certamente não serão.

E enquanto voltamos no tempo, O mais provável é A TV não é compatível com a segunda geração de transmissão digital terrestre.









De acordo com um relatório da Auditel-Censis do ano passado, ainda existem algumas TVs incompatíveis na Itália Mais de 14 milhões. Na maioria dos casos, trata-se de televisores colocados em divisões secundárias, como a cozinha ou o quarto das crianças, mas em qualquer caso não funcionarão quando ocorrer o desligamento final.

Mas isso não significa que todos serão eliminados: Quase todos eles podem ser usados Ao vincular um Decodificador externo para DVB-T2. O único requisito técnico básico é que a TV seja tão Pelo menos HD (Nem mesmo Full HD), pois assim toda a parte de decodificação do sinal será feita pelo decodificador.

Como saber se sua TV é adequada para DVB-T2

Com a segunda geração de transmissão digital terrestre, todos os canais serão transmitidos utilizando o codec Eu vi (Codificação de vídeo de alta eficiência), que é mais eficiente que o MPEG4 atual e permite transmitir Vários canais no mesmo espaço de rádio.









Para saber se sua TV está preparada para receber DVB-T2, basta descobrir Compatibilidade com codec HEVC. Para fazer isso, você pode pesquisar esses dados em sua conta Ficha de dadosPorque se o modelo for compatível com HEVC, o fabricante definitivamente o anunciou.

Alternativamente, mesmo sem manuais e fichas técnicas, é possível Faça um teste O que nos dá um Quase 100% de certeza Compatibilidade ou incompatibilidade da TV (ou decodificador conectado à TV) com DVB-T2.

Na verdade, a partir de junho de 2023, a RAI começou a transmitir o canal Ray Esportes HD (558) Com codec Eu vi. Isto significa que este canal, embora transmita em DVB-T de primeira geração, já utiliza um codec que será obrigatório no futuro.









Mesmo que a televisão de hoje pudesse O canal 558 é exibido corretamenteé muito provável (quase certopara ser honesto) que será compatível com todo o padrão DVB-T2 O que nos permitirá assistir a todos os canais.