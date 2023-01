Forspoken, o vídeo do gameplay com os primeiros 70 minutos da campanha aparece na rede – Multiplayer.it

Facebook Já está nas mãos de alguns usuários, embora ainda faltem alguns dias para o lançamento no PC e PS5, marcado para 24 de janeiro. E assim um vídeos de gameplaycapturado em um console Sony, que inclui o primeiro 70 minutos de campanha.

O vídeo mostra uma fase introdutória com o protagonista, Frito Holanda, lutando com uma série de reviravoltas dramáticas que não queremos antecipar. No entanto, quando a garota acidentalmente encontra o bracelete senciente de Cuff, ela se vê sugada para o mundo mágico de Atena e é aí que sua aventura começa.

Criado especificamente para o PS5, Forspoken nos oferece uma ampla gama de mundo aberto Para explorar e uma coleção de poderes mágicos Cada vez mais rico e interessante, a ser explorado para derrotar os muitos inimigos que encontraremos durante a campanha.

Como você deve se lembrar, testamos Forspoken no mês passado, encontrando alguma variação na qualidade, mas em movimento jogo sólidoque também parece melhorar conforme você avança e desbloqueia novas habilidades e mecânicas.

Enquanto aguarda análise, a data foi marcada com Forspoken para 24 de janeiro no PS5 e PC, mas neste último caso, prepare-se para um tapa no olho, pois os requisitos do sistema são impressionantes.